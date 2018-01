Caru' cu vedete: Cum a reactionat Celine Dion cand o fana beata s-a urcat pe ea; Gadea si Ana-Maria Roman. Legatura nestiuta; Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reactii. "Ai ceva intre dinti". Ce a raspuns stirista de la ProTv

Celine Dion (49 de ani) a avut parte de un moment pe care nu multi artisti l-ar fi gestionat asa cum a facut-o ea. Cu gratie si fara a face din tantar armasar, canadianca si-a pastrat calmul cand o fana a urcat pe scena si aproape "a calarit-o". Totul s-a petrecut in timpul concertului sau de la Ceaesar's Palace, celebrul hotel din Las Vegas, cand a invitat o fana pe scena. O persoana din public a filmat momentul in care femeia s-a apropiat un pic prea mult de solista, a luat-o in brate si si-a urcat un picior in jurul taliei acesteia, informeaza Click. Andreea Marin a dezvaluit ca anul 2017 a fost unul fericit pentru ea. Vedeta traieste o relatie de dragoste cu Andrei Brancoveanu. Au petrecut sarbatorile impreuna si s-au bucurat de momentele frumoase. Ei bine, Andreea Marin a trecut peste toate clipele din trecut, anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai pentru ca a divortat. Intrebata daca ar vrea sa evina mama din nou, Andreea Marin a marturisit ca este deschisa acestei provocari. Vedeta nu spune nu, dimpotriva, o asa binecuvantare ar face-o fericita, precizeaza Cancan. Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esential", de la Antena 3 si Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" sunt uniti de o legatura indestructibila. Mai exact, legatura nestiuta dintre cei doi a fost devoalata: jurnalistii sunt nascuti in aceeasi zi, adica astazi, 10 ianuarie. In plus, intr-un interviu acordat dcnews.ro, Ana Roman a vorbit despre marea ei pasiune: desenul. Informatia a fost facuta publica de DcNews care le ureaza celor doi La multi ani, prezentand si un interviu cu Ana-Maria Roman, putini stiind ca jurnalista are o inclinatie spre desen, scrie EVZ. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care isi anunta fanii cand se intoarce la munca si in care zambea. "Ai ceva intre dinti", i-a comentat un fan. Raspunsul Andreei Esca a fost insa neasteptat si extrem de sincer: "Am vazut, dar nu imi place sa folosesc Photoshop-ul". Andreea Esca, care este casatorita cu omul de afaceri Alexandre Eram, este prezenta pe micile ecrane de foarte multi ani. Este prezentatoarea principalului jurnal de stiri de la ProTv, conform Libertatea. Au impartit acelasi barbat, s-au copiat una pe cealalta in tinute, coafuri si machiaj, au impartit aceeasi sala de sport si tratamente de slabit, si iata-le acum, ca o ironie a sortii, colege la aceeasi televiziune. Bianca Dragusanu (35 de ani) si Anda Adam (37 de ani) se lupta sa fie in topul audientelor, cu emisiunile in care apar. In decurs de sapte luni, Victor Slav (37 de ani) si femeile din viata lui au reintregit familia la postul Kanal D. El a poposit in iulie, inlocuindu-l pe Madalina Ionescu, la emisiunea "Wowbiz", a urmat Bianca Dragusanu in septembrie, care ii tine locul Gabrielei Cristea la emisiunea "Te vreau langa mine", si iata ca in aceasta formula si-a gasit locul si rivala ei, caci de luna aceasta Anda Adam este noua vedeta a postului de televiziune turcesc, relateaza Click.