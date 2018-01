​Caru' cu vedete: Gafa vestimentara de proportii pentru o solista de succes; Gabriela Cristea i-a amenintat pe sefii Kanal D cu procesul dupa ce au lasat-o fara emisiune

E drept ca rapperita de origine australiana Iggy Azalea nu e deloc usa de biserica atunci cand vine vorba despre tinutele decoltate, dar ultima isprava din aceasta categorie parca le intrece pe toate. Artista a urcat pe scena unui club din Las Vegas intr-o salopeta prea mulata. Iggy Azalea (27 de ani) a sustinut marti, 9 ianuarie, un concert la Omnia Night Club din Caesars Palace din Las Vegas. Plina de energie, artista a socat cu decizia de a alege o salopeta rosie, evident prea stramta pentru silueta ei clepsidra, anunta Click. Gabriela Cristea a avut parte de o mega-surpriza neplacuta la inceputul acestui an, cand, luni, a aflat din presa ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea "Te vreau langa mine". Bruneta nu s-a putut resemna cu gandul si s-a prezentat in audienta la sefi, pentru a cere explicatii. "Incepand de luni, de cand a aflat ca Bianca Dragusanu a devenit titulara pe postul de prezentatoare a emisiunii "Te vreau langa mine", Gabriela Cristea a tot facut drumuri la Kanal D. A mers deja de vreo trei ori la discutii cu sefii, cu o falca in cer si una in pamant. S-a lasat cu amenintari ca ii va da in judecata, asa ca e posibil sa se fi ales cu o promisiune, care insa nu va putea fi concretizata pana in primavara, cand zice ea. De luni, Gabriela vine mereu la Kanal D posomorata, nu mai radiaza de fericire ca in urma cu cateva saptamani", au declarat sursele citate pentru Cancan. Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune si a explicat ce a patit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional, este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intretinerii la saloanele de infrumusetare, a fost invitata la emisiunea matinala de la Antena 1, prezentata Razvan Simion si Dani Otil la Antena 1. Artista a intarziat si a explicat, in timpul interviului, ca este cu gandul la ceea ce a patit inainte de a ajunge la emisiune. Vedeta si-a uitat incaltarile si bijuteriile in masina taximetristului care a adus-o la emisiune, precizeaza Libertatea. Daca de sarbatori au exagerat cu bunatatile traditionale, iata ca acum vedetele au intrat de urgenta in sala pentru a scapa de kilogramele in plus. Andreea Marin, Catrinel Sandu si Rocsana Marcu sunt cele mai harnice dintre vedete. Au gatit si au mancat, de la aperitiv pana la desert! Andreea Marin (43 de ani) a gatit cu specific moldovenesc, iar vestitele poale-n brau s-au regasit pe masa ei. S-a ales cu cateva kilograme in plus, insa frumoasa vedeta a avut grija sa mearga la o sala specializata pentru a le da jos. A facut exercitii cu greutati, a baut sucuri din fructe si a facut o cura cu preparate raw vegan, anunta Click Exista un secret, dar nu neaparat ca este un secret. Ci un lucru foarte bun pe care am putut sa-l fac pentru parul meu. Cu multi ani in urma, pentru ca ma coafam foarte des si nu imi dadeam seama de lucrul acesta. Incepusem sa folosesc mese la fiecare aparitie a mea, ca era la televiziune, ca era pe scena, ca era la videoclipuri sau shooting-uri. Nu e nimic rau in asta, dar la un moment dat mi-am dat seama ca nici mesele nu mai am pe ce sa le pun. Mi se rupea atat de tare parul, incat am zis stop, ce am de facut. O prietena de-a mea hairstylist m-a sfatuit ca pentru perioada buna de timp, "Tu ar trebui sa nu te mai coafezi si sa nu te mai vopsesti". Si atunci am zis un an de zile, nu ma mai coafez, nu ma mai vopsesc. Am umblat cu parul prins, am gasit tot felul de coafuri, care sa imi stea bine, sa ma avantajeze. Nu este usor", a declarat Andreea Banica pentru Cancan