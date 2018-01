Caru' cu vedete: Cu cat o plateste Andreea Marin pe femeia care ii face menajul; Declaratia bomba facuta de Daniela Crudu. "Am facut-o pentru bani si nu imi pare rau"; Elena Merisoreanu, jefuita de propria menajera

"Am facut inchisoare pentru a-mi lua copilul". Solista Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii '60-'70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate si a facut furori la Paris. Interpreta era casatorita cu Nicolae Goliceanu, un om dur, din pricina caruia a ramas in Franta, lasandu-si baiatul in tara. Vrand sa isi recupereze baiatul, aceasta a fost inchisa o luna alaturi de insotitorul francez, fiind acuzata de rapire. Situatia ei a ajuns si la urechile lui Nicolae Ceausescu, care a dispus imediat o ancheta. Cand a aflat ca Lucky Marinescu nu a facut nimic care sa vina in contradictie cu rigorile regimului, Ceausescu a ordonat sa fie eliberata pe 25 aprilie 1969, relateaza Click Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela Dauer. Artista a investit mult in imaginea ei si nu e un secret ca poarta genti si haine de la marile case de moda. Pe langa acestea, Elenei Merisoreanu i-a placut si aurul. A investit mult in bijuterii, insa, la fel de mult le-au placut si menajerelor, care s-au pus pe furat, informeaza Cancan Andreea Marin este o femeie activa, cu un program incarcat cu diverse evenimente. Asa se explica faptul ca are nevoie, din cand in cand, de o mana de ajutor. Andreea Marin a dat mai mereu de inteles ca petrece mult timp in bucatarie. Insa, de fiecare data cand nu mai are mancare gatita in frigider sau atunci cand are nevoie de alte servicii, ea apeleaza la o tanara pe care o recompenseaza de fiecare data. Pentru ca este mereu disponibila, iar Andreea Marin este foarte multumita, femeia este platita cu 50 de lei pe zi. Mai mult, "Zana" a fost darnica si i-a pus la dispozitie, fara a-i percepe chirie, apartamentul sau din Aviatiei, noteaza Click "Regina gaseste "Luceafarul" o proasta imitatie din Alecsandri". Elisabeta, prima regina a Romaniei, a ramas cunoscuta in istorie mai ales pentru preocuparile sale literare, sub pseudonimul Carmen Sylva. Ambitiile ei scriitoricesti au adus-o in fata lui Eminescu, la care a cautat apreciere si intelegere. Poetul nu i-a raspuns decat cu compasiune. La randul ei, regina i-a tradus opera in limbi straine, dar n-a inteles-o si n-a apreciat-o la adevarata ei valoare. Elisabeta pastreaza acea distanta de apreciere a valorii reale a operei lui Eminescu, asa cum reiesea dintr-o insemnare, din 1883, a Liviei Maiorescu, si ea domnisoara de onoare a reginei: "Regina gaseste ᅡLuceafarulᅡ o proasta imitatie din Alecsandri, limba si versurile rele (creer regal)", scrie Adevarul "Am facut-o pentru bani si nu imi pare rau". Pe vremea cand inca era asistenta la matinal, Cruduta a vorbit despre faptul ca a luat-o pe cai gresite inca de la varsta de 14 ani. Daniela si-a inceput cariera de animatoare la 14 ani: "M-am dus la o terasa din Regie cu niste prieteni. Si acolo am inceput sa dansez ca nebuna. Dansam continuu. Patronul m-a vazut, i-a placut de mine si m-a intrebat daca nu vreau sa ma angajez animatoare. Eram penibila, habar nu aveam eu ce inseamna dansul, ma miscam ca nebuna. Am facut-o pentru bani si nu imi pare rau, asa am castigat primii bani", a mai spus aceasta, citata de Libertatea