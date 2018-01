Caru' cu vedete: Gina Pistol a rabufnit. Ce spune despre relatia cu Smiley; Andreea Banica, in costum de baie la 40 de ani. Cum arata artista pe plaja din Maldive; Fosta iubita a lui Mel Gibson sustine ca are grave probleme de sanatate in urma violentelor indurate din partea actorului

Din 2013 Antonia (29 de ani) bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o insa sa-si refaca viata si sa-i nasca doi baieti colegului ei de breasla, Alex Velea, cu care se iubeste patimas. Insa, Antonia nu si-a putut boteza copiii si nici nu poate sa se casatoreasca cu Alex, pentru ca in acte este inca maritata cu omul de afaceri italian. Iata insa ca, dupa patru ani de drumuri la tribunale, Antonia are mari sanse sa devina curand o femeie libera, scrie Click. . Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american. n plus, muziciana de origine rusa sustine ca stresul asociat violentei indurate in cei trei ani de relatie a avut drept efect aparitia unei tumori localizata in apropierea creierului. "Ca urmare a stresului cauzat de proces si faliment, am fost recent diagnosticata cu un adenom hipofizar si va trebui sa trec prin tratamente costisitoare in viitorul apropiat", a declarat fosta iubita a lui Mel Gibson, cu care are o fetita, Lucia, in varsta de noua ani. Acum, cantareata doreste despagubiri financiare, potrivit Adevarul. Artista si sotul ei se afla in vacanta in Maldive. Vedeta a incins atmosfera in mediul virtual, dupa ce a publicat imagini realizate pe plaja. Toti i-au admirat formele si i-au spus ca o admira pentru cat de bine se mentine. Andreea Banica are 40 de ani si doi copii, insa arata perfect. Adepta unui stil de viata sanatos, interpreta este foarte atenta atunci cand vine vorba de felul in care arata. Recent, Andreea Banica a avut parte de un accident pe scena, cand unul dintre dansatori a lovit-o puternic. "In urma unui mic accident am ajuns la doctor. Un dansator a "dansat" prea mult (mi-a lovit microfonul) si mi-a spart dintele din fata", a spus aceasta, citata de Libertatea. . Gina Pistol si Smiley isi traiesc iubirea departe de ochii curiosilor. Fanii sunt nemultumiti de fotografiile pe care vad pe Instagram. Adica peisaje sau portrete fie cu Gina, fie cu Smiley, nici o imagine cu ei doi impreuna. O fana mai indrazneata chiar i-a atras atentia Ginei ca ar trebui sa ia atitudine: "Daca Smiley nu si-a asumat relatia pe care o are cu tine nu cred ca o va face de acum incolo. Trebuie sa ai multa incredere in tine, nu te multumi cu atat", a fost mesajul primit de Gina pe Instagram. Gina i-a data cesteia o replica usturatoare - "Povestea pe care o traiesc eu nu are nevoie de spectatori. Ceea ce spui despre mine nu ma defineste ca om. Insa, tot ce spui despre mine spune de fapt foarte multe despre tine", a afirmat aceasta, citata de Cancan.



Delia va da curand costumul de baie pe fular si manusi. Artista este nevoita sa-si intrerupa vacanta exotica in Maldive, unde s-a plimbat in cele mai frumoase resorturi. Solista si sotul ei, Razvan Munteanu, au ales locuri de lux cu un peisaj ce iti taie respiratia, unde nu au poposit mai mult de 2-3 zile pentru a nu se plictisi. Un astfel de rasfat intr-o casuta deasupra Oceanului Indian, cu scara care coboara direct printre pestii multicolori si in directa conexiune cu natura, costa nu mai putin de 1.500 de euro pe zi. Delia va petrece in total 10 zile in Maldive si a avut la dispozitie inca o saptamana pentru vacanta din India. Si asta nu este tot. Ea isi Click.