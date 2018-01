Caru' cu vedete: Ce meserie a avut Celentano inainte de a juca in "Las Fierbinti"; Gabriela Cristea vrea cu orice pret sa se intoarca la Kanal D; Leonardo Di Caprio are o noua iubita

Actorul si scenaristul Adrian Vancica, celebru in special pentru rolul betivului Celentano, din "Las Fierbinti" (Pro TV), a avut un trecut incercat. Pentru ca inainte sa devina vedeta de azi, actorul a pornit de jos, si a muncit pe branci in Coreea de Sud. Avea 25 de ani pe atunci. De 12 sezoane, Adrian Vancica (40 de ani) joaca in "Las Fierbinti", la Pro TV, in rolul lui Celentano, betivul satului, partitura cu care si-a castigat celebritatea. Insa putini stiu ca, inainte de a fi cunoscut, Vancica si-a castigat existenta pe meleaguri straine, facand pe clovnul, informeaza Click. Anda Adam a acceptat provocarea de a participa la reality-showul "Exatlon", insa despartirea de fiica ei o face sa cedeze uneori. Dorul de micuta Evelin a facut-o pe artista sa-i planga pe umar colegului ei Andrei Stoica, iar imaginile au ajuns si la sotul ei, Sorin. Anda Adam s-a despartit cu greu de fiica si sotul ei la plecarea de acasa, iar dorul de micuta Eveline si-a spus repede cuvantul. Vedeta a clacat la un moment dat si a inceput sa planga pe umarul colegului ei Andrei Stoica de dorul fetitei sale. Imaginile au ajuns si la sotul artiste, Sorin, care nu a fost deloc deranjat, dimpotriva, a marturisit ca e extrem de mandru de ea si o sustine pana la finalul competitiei. "Stiam ca e ambitioasa stiam ca o sa faca fata dar nu asteptam asa bine acum am vazut cat de greu e show-ul. Si chiar sunt mandru de ea m-a impresionat maxim sper sa ramana asa", a declarat Sorin, sotul Andei Adam, citat de Cancan. Fosta asistenta tv, Daniela Crudu, a fost surprinsa petrecand pe rupte in preajma unui barbat intr-o berarie. Daniela Crudu s-a intors recent din Asia, unde a stat cinci saptamani si a vrut sa recupereze timpul pierdut cu o petrecere pe cinste. vedeta a fost surprinsa de paparazii Cancan.ro in tandreturi cu un tanar misterios, care n-a slabit-o nicio clipa din vedere In timp ce Boby din Constanta a insotit-o pe frumoasa bruneta peste tot, Cruduta l-a tinut mandra de mana. Cu toate acestea, surse au declarat pentru Cancan.ro ca Daniela crudu este inca singura, iar barbatul care a insotit-o a fost doar un amic, noteaza EVZ Gabriela Cristea vrea cu orice pret sa se intoarca la Kanal D, pentru a prezenta din nou emisiunea "Te vreau langa mine". In prezent, Bianca Dragusanu este cea care se afla la carma emisiunii. Se pare, insa, ca deja exista o tensiune intre cele doua, mai ales ca, zilele acestea, Gabi Cristea si-a pregatit revenirea. Se pare ca schimbarea decorurilor si investitia majora de peste 100.000 de euro in noul platou ar fi fost facute de dragul blondei, care a revenit in forta in noul sezon. Gabi Cristea anuntat de la sfarsitul anului trecut ca din ianuarie va aparea pe sticla, a publicat un anunt pe Facebook, dar intoarcerea tot nu s-a produs. Se pare ca sefii ar dori sa o inlocuiasca de tot cu Bianca Dragusanu, din ratiuni pur financiare, precizeaza Libertatea. Leonardo Di Caprio nu renunta la postura de Don Juan si a marcat o noua lovitura. Actorul si-a tras o noua iubita model, cu 23 de ani mai mica. Leonardo Di Caprio a pus mana pe o noua bunaciune! Celebrul actor, in varsta de 43 de ani, se iubeste cu modelul Camila Marrone, in varsta de numai 20 de ani. Relatia dintre Di Caprio si Marrone se pare ca evolueaza rapid, caci actorul, indragostit nebuneste, o rasfata numai in vacante scumpe. De aceasta data, actorul si-a dus noua iubita la schi, arata Cancan.