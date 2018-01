Caru' cu vedete: #metoo. Daniela Gyorfi, atacata chiar la ea acasa; Ruby, complet goala in dormitor; Mircea Radu revine la Antena 1

Mi s-a intamplat sa fiu hartuita sexual. Trebuia sa pozez pentru o revista, am ajuns acasa. A venit la mine, norocul meu este ca nu m-am dus la birou. I-am spus: daca vrei poti veni acasa la mine, era mama, cainele, doamna din casa. Mi-a spus ca daca e tot prin zona vine sa semnam contractul. Pana atunci nu m-am gandit ca daca inviti pe cineva acasa la tine, se poate intampla chestia asta. Sincer. A venit acasa, a inceput sa-mi dea exemple: ca aia a facut asa, persoane publice, fete pe care eu le stiam. A sarit. Eram imbracata intr-o bluza si pantaloni, eram zgariata pe gat, m-am dus si am tipat la doamna din casa, la mama. A plecat omul", a declarat Daniela Gyorfi, la Antena3, citata de Cancan. Cand s-a lansat in showbiz, in 2012, prin prisma relatiei cu Victor Piturca, pe atunci antrenor al nationalei de fotbal, Vica Blochina iti lua ochii cu frumusetea ei naturala. Blonda, sexy, cu vino-ncoace, lituanianca a cazut insa in ispita operatiilor estetice. Iata, din pacate, care au fost efectele. Si-a marit sanii in 2012 cu implanturi cu silicon, si-a operat nasul in 2016, iar anul trecut a platit 5.000 de euro ca sa aiba fund bombat, de brazilianca. Medicul estetician i-a extras surplusul de grasime din zona taliei si i l-a injectat acolo unde era nevoie de el, in fese, informeaza Click. Surpriza de proportii pentru Bianca Dragusanu, care a aflat ca este "scoasa la vanzare" pe un celebru portal de cumparaturi din China. Evident, nu ea, ci imaginea divei de la noi, care este folosita de un comerciant care vinde ochelari de soare..."de lux", scrie cancan.ro! In imaginea de prezentare, Bianca Dragusanu apare purtand ochelarii vanduti de intreprinzatorul chinez. Nu este clar cum a ajuns Bianca Dragusanu pe Aliexpress, dar exista mai multe posibilitati. Unu, imaginea ar fi un fake, prelucrat in photoshop, doi, ochelarii in sine sunt un fake chinezesc dupa un brad celebru pe care il poarta Bianca sau 3...putin probabil ca Bianca sa fi incheiat un asemenea contract de imagine, relateaza EVZ Ruby s-a pozat complet dezbracata in dormitor, iar comentariile unora dintre fanii ei nu au fost tocmai placute. Ruby, care la inceputul acestui an si-a uitat bijuteriile si incaltamintea in taxi, a reusit sa starneasca vii controverse pe internet. Artista a publicat, pe o retea de socializare, o fotografie in care apare complet dezbracata, in dormitor. Incearca timid sa se acopere cu un prosop, dar formele i se vad foarte bine, la fel si numeroasele tatuaje pe care le are. Cu incendiara ipostaza in care s-a fotografiat, Ruby, care in vara anului trecut a fost criticata profesional de o tanara artista, a fost si laudata, dar a primit si critici din partea internautilor pentru modul in care alege sa se expuna, conform Libertatea. "Cum as putea sa uit (si ma bucur ca nimeni n-o face) ca aici, in Antena 1, am prezentat acea emisiune-fenomen, inca neegalata - vorbesc desigur de "Din Dragoste?" Apoi, in lumea asta media in care lucrurile si prieteniile mari tin o zi, e grozav si reconfortant sa ma intalnesc cu fosti colegi, oameni cu care am lucrat acum 10-15 ani, cu care sa rad la fel" Revenirea in Antena 1 inseamna pentru mine mai mult decat certitudinea unui viitor succes, e emotie", a marturisit Mircea, citat de Click.