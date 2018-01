Caru' cu vedete: Pepe, lasat fara portofel la sala; Prima reactie a lui Mihai Albu dupa ce Iulia a anuntat ca se marita; Inna a incins imaginatia fanilor

Si-a schimbat viata la 180 de grade cand a decis sa isi mute cariera in India, la Bollywood, si iata ca alegerea a fost inspirata pentru Iulia Vantur (37 de ani). Pe 17 ianuarie, vedeta a lansat videoclipul celui de-al doilea cantec pe care l-a lansat in India si care, in doar 24 de ore, a adunat peste 2,5 milioane de vizualizari pe YouTube. Apropierea de Salman Khan (51 de ani), actorul indian cu o avere de 230 de milioane de dolari, i-a deschis multe usi Iuliei Vantur, insa romanca a avut si ea o contributie importanta. Farmecul, talentul, vocea si ambitia au ajutat-o sa razbata ca solista intr-o industrie importanta, cum e Bollywood-ul, noteaza Click. Inna, ce fotografie sexy! Cu ea a provocat imaginatia prietenilor virtuali de pe reteaua de socializare. Vedeta s-a afisat intr-un costum de baie, din doua piese. Mai mult, Inna a adoptat si o pozitie incitanta: in genunchi! Reactiile nu s-au lasat asteptate. Foarte multi fani i-au comentat postarea. Unul dintre ei a scris: "Diseara, vreau sa fim mai mult decat prieteni!" "Esti atat de frumoasa, Inna!", a completat un alt prieten. "Te iubesc pe tine si muzica ta", a fost un alt comentariu din spatiul virtual, potrivit Cancan. Invitata la Antena 1 intr-o emisiune, Andreea Berecleanu a povestit lucruri nestiute din viata ei. "Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand sunt stiri mai... Cand ma vad oamenii in realitate spun ca sunt mai inalta decat credeau, sau mai slaba decat credeau. (...) Anul asta sunt 25 de ani in aceasta meserie, zi de zi. Am vazut multe in viata asta profesionala. Am trait multe epoci si culmea este ca le-am supravietuit. Lumea ma intreaba cand o sa scriu o carte. Nu vreau sa cochetez cu asta Am facut si divertisment. A fost altceva. E greu. Amprenta stirilor, totusi... de 20 de ani. Simona gherghe are un succes teribil si a pornit de la stiri", a povestit Andreea Berecleanu, citata de EVZ. Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, asa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari. Dupa ce a tras serios de fiare, cantaretul a mers in vestiar pentru a se pregati de plecare, unde a avut parte de o surpriza pe care nu si-ar fi dorit sa o traiasca vreodata: a constatat ca-i lipseste portofelul. Personalul salii de sport a fost imediat alertat, iar Pepe a chemat si Politia la locul incidentului, precizeaza Click. Mihai Albu s-a aratat surprins sa afle ca fosta lui sotie, Iulia Albu, se pregateste de nunta. Creatorul de pantofi a marturisit ca nu stie nimic despre acest subiect, insa ca ii doreste fostei sotii mult noroc in viitoarea casnicie. "Eu nu stiu, nu cunosc acest aspect. Daca este adevarat, le doresc multa fericire, mult succes si sa aiba o familie minunata. Nu avem nicio divergenta. Iulia e o persoana minunata, care stie sa gestioneze bine orice situatie si intre noi lucrurile sunt OK", a declarat Mihai Albu. Iulia Albu a surprins pe toata lumea, joi seara, cand a insinuat ca este pregatita sa faca pasul cel mare cu actualul partener, scrie Cancan.