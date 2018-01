Caru' cu vedete: Din trecutul Mihaelei Radulescu. Primul sot a prins-o in pat cu un dansator; La 69 de ani, Elena Merisoreanu si-a facut injectii de intinerire; E incredibil cu ce se ocupa azi celebrul Americanu' din "La bloc"

Elena Merisoreanu este una dintre cele mai cochete soliste de muzica populara, iar la 69 de ani arata ca de 50. Artista recunoaste insa ca a trecut si pragul saloanelor de infrumusetare. Iar in urma tatuajelor la nivelul fetei, cu tus thailandez, ea arata mereu ca scoasa din cutie, fara sa mai apeleze la trusa de machiaj. Recent, Elena si-a luat o noua portie de botox.Ea s-a prezentat in cabinetul doctorului estetician Chawi Youssef, care i-a sters semnele specifice varstei cu ajutorul injectiilor cu botox si cu acid hialuronic. "Nu mi-e rusine sa spun ca merg la estetician si ca imi fac procedurile astea. Am o varsta si trebuie sa arat impecabil in fata publicului. Mi-a facut injectii cu botox intre sprancene si langa nas, si cu acid hialuronic in ridurile din frunte.", a spus celebra artista, citata de Click. Despre primul mariaj al Mihaelei Radulescu, cel cu Bogdan Radulescu, au iesit la iveala detalii rusinoase. Acesta marturisiea intr-un interviu ca diva de la Monaco l-a inselat si ca ar fi prins-o cu un dansator in pat. "Se imprietenise la facultate cu Brandusa Novac. A intrat in trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultura a Studentilor. De atunci au inceput adevaratele probleme. Venea tarziu acasa, apoi a inceput sa lipseasca noptile. Mai treceam si eu pe la repetitii, sa inteleg ce se intampla. Aveam tot mai multe semnale ca-mi ascunde ceva. Apoi, din pacate, am avut confirmarea. Cand am venit intr-o zi acasa, pe neasteptate, am prins-o in pat cu un dansator, Laurentiu, coleg cu ea de trupa", spunea Bogdan Rdulescu despre infidelitatea fostei sale sotii, Mihaela Radulescu, scrie Libertatea. In urma cu 10 ani erau vedetele adorate de milioane de romani. Au jucat in serialul "La Bloc", primul sitcom romanesc, iar, dupa terminarea proiectului, vietile actorilor au luat-o pe carari nebanuite. Dupa 600 de episoade jucate in celebrul serial, actorul Emil Mitrache, zis si Americanu, si-a incercat norocul in mai multe activitati profesionale, insa acum practica... taximetria. Vecinul lui din serial, Nelu Curca, a ales drumul credintei si s-a retras la o manastire.Cu doi copii, Americanu n-a mai trait niciun vis si si-a deschis o pizzerie care in doi ani a ajuns in faliment. Singurul sprijin financiar a venit din partea indemnizatiei. Actorul Emil Mitrache s-a inscris in sistemul UBER, cel pe care taximetristii clasici vor sa-l interzica, informeaza Cancan. De cand Cupidon a sagetat-o din nou, mai exact din mai 2017, cand consulul Adrian Brancoveanu (32 de ani) i-a devenit iubit, Andreea Marin (42 de ani) indrazneste mai mult din punct de vedere vestimentar. Rochii despicate si decoltate, poze cu atitudine sexy, declaratii "jucause", toate completeaza noua imagine a "Zanei". In weekend, Andreea a fost gazda unui eveniment la Oradea, mai precis la Gala Campionilor, organizata cu prilejul Expozitiei Nationale Columbofile. "Zana", mandra de sanii ei naturali, a afisat un decolteu de infarct, poate cel mai indraznet din toate aparitiile ei publice de pana acum, scrie Click. Cantaretul si compozitorul englez Ed Sheeran s-a logodit inainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn, o prietena din copilarie, a anuntat artistul, sambata, printr-un mesaj pe care l-a publicat pe internet. "M-am logodit chiar inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt incantate, de asemenea" a scris el pe contul sau de Instagram, platforma pe care este urmarit de 18 milioane de persoane. Sheeran si Seaborn, care sunt prieteni din copilarie, si-ar fi inceput relatia amoroasa in anul 2015. "Este minunat sa intalnesti oameni celebri. Dar asta nu este viata. Nu este realitate. Intr-o zi, acest lucru se va termina. Si stiu ca singura persoana care va ramane pentru totdeauna este Cherry", a spus Sheeran anul trecut pentru ziarul The Sunday Times, potrivit Adevarul.