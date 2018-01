Caru' cu vedete: Gigi Becali s-a nascut prizonier intr-un lagar de munca din zona Brailei. Amanunte cutremuratoare despre familia lui; Oana Zavoranu o ataca si pe Adelina Pestritu? "Firfizoanca obosita si flamanda ce esti!"; David Puscas, aparitie socanta. Cum s-a fotografiat fiul adoptiv al Luminitei Anghel

Latifundiarul a dezvaluit in cartea sa, amanunte cutremuratoare despre conditiile inumane in care traia familia lui. Parintii lui Gigi Becali au locuit intr-o casa de chirpici. Parintii lui Gigi si-au ridicat, cu mainile lor, casute din chirpici si abia in 1959, dupa ierni napraznice, foamete si munca pana la epuizare, li s-a permis sa se mute la marginea Bucurestiului. De-alungul timpului, Gigi Becali a ajutat sute de mii de romani fara posibilitati si nu are de gand sa se opreasca. "Cel mai bun profesor de afaceri pe care l-am avut a fost tata", a scris afaceristul in cartea "Becali si poliGigi Becali s-a nascut prizonier intr-un lagar de munca din zona Brailei", scrie Libertatea. . Oana Zavoranu nu s-a putut abtine si a sarit cu jigniri si la vedetele care fac promovare pe conturile personale si publica fotografii cu mancare, sugerand ca ar fi singura care ar avea bani sa manance acele preparate. Zavo nu are de gand sa opreasca din aceste declaratii, si recent, a criticat-o pe Oana Roman, denumind-o Onuca Pateut si transmitandu-i ca nu i se pare normal ca Oana este PR si prezentatoare a unei emisiuni online. Printre alte vedete care au fost jignite de Oana se numara si Loredana Chivu, Mihai Bendeac si Andreea Raicu, iar tinta pe care fanii lui Zavo au vazut-o in cele mai recente postari ale preferatei lor ar fi Adelina Pestritu. "Nu sunt vreo ciufuta, insa simtul ridicolului trebuie sa existe "la purtator", in momentul in care te vrei a fi "vedeta" kilului meu, desi clar, n-ai niciun talent pe undeva", a spus aceasta, citata de Click. . Filmare de colectie cu Gabriela Firea pe scena. Videoclipul a fost realizat alaturi de Sandra Stoicescu, in urma cu ceva ani, pe vremea cand Primarul Capitalei era prezentatoare tv la Antena 1. Gabriela Firea a inregistrat, acum ceva timp, un videoclip impreuna cu colega si prietena ei, Alessandra Stoicescu, in care face referire la mustata unuia dintre colegi. "Mustata lui face cat sapte", este versul repetat de Gabi Firea si Sandra Stoicescu, alaturi de o alta colega, in fata unui public numeros. Acestea se refereau la mustata lui Radu Cosarca, pe vremea aceea si el prezentator la Antena 1. Imaginile cu cele doua au devenit virale si au facut senzatie in mediul virtual, iar comentariile au curs lant, informeaza Libertatea.



Dupa trei telenovele in care au jucat impreuna, Adela Popescu si Dan Bordeianu au ajuns sa se isi spuna adio definitiv. Motivul separarii celor doi, despre care nu prea s-a scris in presa la acea vreme, a fost faptul ca Dan a inselat-o chiar pe platourile de filmare. Recent, dupa mai mult timp in care nu s-au vazut deloc, nici macar intamplator, cei doi au fost nevoiti sa stea fata in fata. Actorul a fost prezent in emisiunea "Vorbeste lumea", alaturi de sora lui, Oana Sorescu, pentru a vorbi despre starea de sanatate a acesteia si despre cum a reusit sa invinga cancerul. Telespectatorii au stat cu sufletul la gura. In prezent, cei doi si-au refacut viata alaturi de alte persoane si pare ca episoadele neplacute din trecut au fost date uitarii, scrie EVZ. David Puscas a obisnuit publicul cu aparitii cat mai controversate. Fiul adoptiv al artistei Luminita Anghel s-a lasat fotografiat intr-un mod care ar dezamagi-o cu adevarat pe mama sa. Desi a declarat de multe ori ca nu va mai publica fotografii indecente sau socante, acesta a gafat-o din nou. David s-a lasat machiat pentru o sedinta foto cu toate culorile, fiind colorat aproape pe tot corpul. Acesta a filmat tot procesul chiar pe contul de Instagram, si a aratat lumii cat de bine ii sta machiat. David a marturisit recent ca relatia cu mama lui adoptiva s-a rupt de tot. Chiar daca erau cei mai buni prieteni, asa cum a declarat el, acum nu mai vorbesc aproape deloc. "Eram cei mai buni prieteni. Puteam sa vorbim orice, de la droguri la orientare sexuala. Mama mi-a spus ca este foarte importanta comunicarea. Am vazut-o ca pe o prietena. mama si-a dedicat toata tineretea ei mie. ea m-a crescut.", spune acesta, citat de Click.