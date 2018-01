Caru' cu vedete: Cu cine face echipa Mircea Radu la noua emisiune de la Antena 1; Teo Trandafir, chemata de urgenta la scoala unde invata fiica ei; Celine Dion e foarte bolnava

Mircea Radu se pregateste sa revina la Antena 1 in aceasta primavara. El a prezenta reality show-ul "Ie Romanie", concurs descris ca fiind o aventura rurala in care cei mai frumosi si talentati localnici se vor intrece pentru un premiu fabulos. La masa juriului se vor afla trei vedete, toate fiind deja implicate in alte proiecte ale statiei din Baneasa. Este vorba despre Nicolai Tand (Star Chef - Antena Stars), Andreea Balan (jurata Te cunosc de undeva- Antena 1) si Cosmin Selesi (prezentator Te cunosc de Undeva- Antena 1). Cei trei formeaza echipa juratilor, echipa ce isi va cauta favoritii din fiecare zona a Romaniei, informeaza Click. Andreea Balan si George Burcea s-au bucurat de o frumoasa vacanta in America, in care au fost fara micuta Ella, careia i-au dus dorul. Artista a vorbit despre clipele de vis traite peste Ocean, dar si despre momentul in care si-ar dori sa devina, din nou, mamica. "A fost o vacanta frumoasa, chiar daca am stat doar 6 zile pe croaziera. Din Miami am luat aceasta croaziera si am ajuns in Jamaica. Trebuia sa ne intoarcem in Miami, dar nu ne-am mai intors pentru ca era frig. Am plans de dorul fetitei. Ne-am imbratisat cand am ajuns acasa. Copii poti sa faci oriunde, dar nu sunt insarcinata. Sarcina o sa o anunt, oricum, la 6 sau 7 luni. Cand o sa ma vedeti ca ma clatin, atunci sa ma intrebati daca sunt insarcinata", a spus Andreea Balan la un post de televiziune, citata de Cancan. u putin timp inainte de emisiunea pe care o prezinta la Kanal D, Teo a mers la fiica ei la scoala. Vedeta nu a fost chemata de dascali pentru ca s-ar fi petrecut ceva nefericit ci dimpotriva: Maia au participat la o demonstratie de balet. "Azi, m-am dus la scoala Maiei. Pe vremea mea, daca parintii erau chemati la scoala, era tragedie! Acum, e prilej de balet! Bravo, Maia, copilul visurilor mele!", a scris de vedeta dupa vizita. "Este o binecuvantare sa va aveti una pe cealalta", "Felicitari! Vadoresc implinirea dorintelor", "Minune de copil! N-ai cum... efectiv, n-ai cum sa nu te mandresti cu un asemenea suflet cald si minte sclipitoare. Toate aparitiile ei sunt incantatoare sufletului meu", sunt doar cateva din mesajele lasate de fani, scrie Cancan.ro, citat de EVZ Dupa ce s-a aflat ca Eugen Cristea risca sa ajunga in sala de operatii, pentru ca medicii sa ii amputeze al doilea picior, fanii Gabrielei s-au impartit in doua tabere. In timp ce unii au criticat-o dur, altii i-au luat apararea. "Gabriela, calca-ti pe inima si du-te si viziteaza-ti tatal, ca este suferind si cu dorul, si gandul la tine. Du-te, nu mai sta, gandeste-te ca esti si tu mama si-ti va veni si tie timpul cand vei ajunge batrana si neajutorata. Roata se intoarce, cum te-ai purtat cu parintii tai, asa se va purta si fetita ta cu tine. Du-te si cere-ti iertare de la el si la mormantul mamei tale, sa te ierte pentru faptele urate pe care le-ai facut, sa nu vorbesti cu parintii tai care te-au crescut si ai ajuns acum cine esti. Gandeste-te ca Dumnezeu vede tot si iti intoarce tot ce faci tu acum atunci cand nu te gandesti" e mesajul care acreat o adevarata isterie in mediul virtual, potrivit Libertatea. Cantareata in varsta de 49 de ani si-a anulat concertele in ultima vreme si nu va mai putea canta o vreme. Celine Dion are o iritatie a corzilor vocale si, de cateva saptamani, isi anuleaza concertele. Ultimpul show pe care nu l-a mai sustinut era programat la Colosseum, in Las Vegas. "Celine are o infectie in gat si a primit ordin de la medic sa se odihneasca pana vindecarea va fi completa. Din pacate, starea sa de sanatate nu s-a ameliorat", au anuntat reprezentantii artistei. Ingrijorata ca si-ar putea dezamagi fanii, Celine Dion s-a adresat personal lor pe o retea de socializare, relateaza Click.