Caru' cu vedete: Anda Adam, goala la Exatlon dupa ce a fost filmata in pozitii incendiare cu camera cu infrarosu; Andreea Balan e un zbir! A bagat spaima in dansatoare si in sunetisti; 

! Artista are show-uri spectaculoase, dar si iesiri la fel de- piperate. Andreea Balan a bagat spaima in toti colaboratorii, cu care lucreaza chiar si doar pentru o simpla aparitie tv. Artista pune un mare accent pe coregrafie si pe scheme de dans, care insa nu sunt la indemana oricui. Munceste mult pentru aceasta si-si chinuie dansatoarele pentru ca totul sa iasa asa cum isi doreste. Acestea sunt supuse mai multor teste, pentru a demonstra ca sunt bine pregatite si trebuie sa se schimbe de tinute la foc automat. Iar daca se intampla ca vreuna din ele sa faca un pas gresit, atunci aceasta suporta consecintele de rigoare. Ea este la fel de pretentioasa si cu colaboratorii cu care intra in contact. De pilda, atunci cand este anuntata ca invitata intr-o emisiune tv, toata lumea stie ca aceasta poate izbucni in orice moment, daca intampina vreo problema in studio, scrie Libertatea. Buna ziua ti-am dat, belea mi-am luat! Cam asa au ajuns sa spuna Catrinel Sandu si Gabi Trifu, dupa mai bine de unsprezece ani de casnicie. Daca cei doi nu se inteleg si ajung sa-si dispute averea si custodia copiilor la tribunal, vor trebui sa scoata peste 30.000 de dolari din buzunare. Cand ajungi la mana magistratilor de peste Ocean nu-i deloc de glumit, deoarece costurile sunt exorbitante. Catrinel Sandu (41 de ani) a introdus cererea de divort in luna noiembrie si, deocamdata, asteapta un termen. In prima faza, ei nu ajung direct la tribunal, ci la mediere. Catrinel vrea ca locuinta sa se vanda si, dupa ce acopera creditul, suma ramasa sa o imparta frateste. In conditiile in care cei doi nu se inteleg si ajung in tribunal, atunci trebuie sa-si pregateasca si buzunarele pentru ca totul e scump si orice demers costa zeci de mii de dolari. Astfel, dupa trei termene cei doi ar trebui sa scoata din buzunar mai bine de 30.000 de dolari, informeaza Click. Anda Adam se descurca foarte bine in cadrul emisiunii Exatlon chiar daca la un moment dat a clacat si a inceput sa planga, Andrei Stoica a fost cel care a consolat-o. De aceasta data, Anda Adam a renuntat la haine si la inhibitii la Exatlon. Artista nu a mai tinut cont de nimic si si-a etalat fizicul in toata splendoarea. Anda Adam nu renunta la obiceiurile intime nici in timpul competitiei Exatlon, unde este filmata non-stop. Artista doarme dezbracata, ignorand ca in jurul ei sunt si alte persoane.Dupa ce a fost filmata in incendiare cu camera cu infrarosu, Anda Adam a comis-o din nou! Vedeta a fost filmata goala, in pat, cand se pregatea de culcare, scrie Cancan. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, lipsiti de inhibitii. S-au pozat in ipostaze incendiare, iar totul s-a intamplat in public. Cei doi au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia, acolo unde profita din plin de zilele libere. Aflati pe strazile din Lisabona, cantaretul nu s-a sfiit sa o atinga pe sani, in public, pe sotia lui, iar scena a fost mortalizata spre deliciul admiratorilor celor doi cantareti. Fotografiile au strans peste 7000 de like-uri pe Facebook! Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta surpriza sotiei sale, Carmen, tocmai in Portugalia, acolo unde se distreaza de minune si viziteaza locuri superbe, printre care si plajele din Lisabona. "Sotul meu m-a surprins cu aceasta vacanta. Nu ma asteptam sa-mi faca o asa surpriza frumoasa. Sunt fericita", a spus Carmen, citata de Libertatea. Oana Zavoranu nu s-a putut abtine si a continuat razboiul cu vedetele. Aceasta a publicat un mesaj pe Instagram in care le critica pe cele care promoveaza diverse produse pe conturile de socializare persoanle. Zavo a folosit un limbaj ironic si le-a spus multe lucruri deranjante pentru multe dintre vedete. Oana nu este la primul atac de acest gen, in trecut Oana le-a atacat pe unele dintre cele mai in voga vedete de la noi, printre care Andreea Marin, Andreea Raicu si Oana Roman. "Stati ca , "brusc", de cand m-am luat mai tare de bloghistele, mocangioaice, fashionistele, influencerele au schimbat postarile cu mancare "gen friptura" -cu SUSHI!...Si colac peste pupaza, au coborat putin din corcodus nebunele de ele si si-au "deschis" sufletele catre voi, si zic ca 'si ele e triste si e dezamagite, supt gletul de toate zilele "Na poftim de vezi!", a fost mesajul transmis de Oana Zavoranu pe contul de socializare, potrivit Click.