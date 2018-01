Caru' cu vedete: Mihaela Radulescu, intrerupere de sarcina la 18 ani. Era gravida in patru luni; Ce decizie a luat Madalina Ghenea dupa ce relatia cu Matei Stratan a inceput sa scartaie; Arsinel si Muraru se bat pe bomba sexy de la "Tanase"

La varsta de 18 ani, Mihaela Radulescu, care acum formeaza un cuplu cu sportivul austriac Felix Baumgartner, facea intrerupere de sarcina. Era gravida in patru luni. Despre acel moment isi amintea Mihaela Radulescu la vizionarea filmului romanesc "4 luni, 3 saptamani si 2 zile". Vedeta afirma ca drama protagonistei seamana izbitor cu a ei, potrivit Libertatea. Dupa decesul Stelei Popescu, "Regina comediei", Alexandru Arsinel (78 de ani) a avut urgent nevoie de o noua colega de scena. Dintre toate actritele Teatrului de revista "Constantin Tanase", el a ales-o pe senzuala Ana Maria Donosa. Bruneta cu chip de papusa si cu trup de fotomodel este insa solicitata si de Vasile Muraru, care o doreste in show-ul lui, "Spectacol in oras", potrivit Click. Elon Musk (46 ani) este azi unul dintre cei mai influenti oameni din lume. Inginer, inventator si antreprenor, Musk este un vizionar care intentioneaza sa inceapa colonizarea planetei Marte, in viitorul apropiat. Fondatorul companiei aerospatiale SpaceX si director executiv al gigantului Tesla, Musk are o poveste de viata impresionanta, pe care putina lume o stie Nascut dintr-un tata inginer si o mama fotomodel, in Africa de Sud, Elon Musk a fost un copil cuminte, dar foarte timid. Pentru ca la varsta de 3 ani inca nu vorbea, parintii l-au crezut surd, desi nu avea probleme cu auzul, drept urmare l-au operat si i-au scos polipii nazali, potrivit Unica. Madalina Ghenea si Matei Stratan nu trec printr-o perioada buna a relatiei, insa prietenii virtuali fac tot posibilul sa-i ridice moralul si ii transmit, zilnic, zeci de mesaje de sustinere. Motiv pentru care frumoasa actrita a decis sa le faca publice, in semn de apreciere si respect. "M-am hotarat sa postez zilnic mesajele voastre. Va multumesc din tot sufletul pentru sustinere! Suntem 602.000. Va multumesc!", este mesajul scris de Madalina Ghenea, potrivit Cancan.ro Tatal cantaretei Delia Matache este de foarte mult timp calugar la Muntele Athos. Toata lumea il stie cu parul lung si barba, dar cum arata in tinerete este de necrezut. Oana Matache, fiica cea mica a lui Ion Matache, a facut pubslice mai multe fotografii de familie. Printre acestea, si una in care apare alaturi de tatal ei, asa cum era acesta in tinerete, potrivit Libertatea Nu a fost cel mai bun sot, insa cel mai bun tata, da! Madalin Voicu a facut sapte copii cu cinci femei, iar pe doi dintre acestia i-a recunoscut tarziu. Nu multi stiu, dar artistul mai are un fiu chipes in Italia, despre care a vorbit, in premiera, la "Agentia VIP" (Antena Stars). Divortat a treia oara, celebrul muzician si politician Madalin Voicu (65 de ani) traieste din nou fiorii dragostei alaturi de iubita sa. Se considera un om implinit, avand o familie numeroasa, sapte copii proveniti din relatii cu cinci femei, potrivit Click