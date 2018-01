Caru' cu vedete: Dovezi bomba la divort: prins cu perversiuni! Marcel Toader, ruinat; Melania stie de aventurile lui Trump. Au un aranjament; Cum arata prima sotie a lui Laurentiu Reghecampf! Mariana e cu 10 ani mai batrana

Maria, probe deocheate cu sotul infidel. Dupa divort, potopul! Marcel Toader, ruinat. A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand aceste probe, Marcel Toader i-a dat, in sfarsit, dezlegarea Mariei Constantin si s-a hotarat sa divorteze pe cale amiabila, la notar. Detalii in Cancan Melania Trump ar stii totul despre aventurile sotului sau. Mai mult, ea si presedintele SUA ar avea un aranjament si casnicia lor nu se va destrama asa usor. Dezvaluirile au fost facute de o actrita de filme pentru adulti, Alana Evans. De ceva vreme, se pare ca mariajul Melaniei cu Trump e pe butuci. Dupa ce si-a anulat prezenta la un forum economic alaturi de sotul sau, Melania s-ar fi mutat chiar de la Casa Alba la un hotel din Washington, fiind umilita de aventura presedintelui cu Stormy Daniels, potrivit Click se apuca de o alta meserie! "E un vis al meu!" Andreea Marin nu s-a dat niciodata inapoi cand a fost vorba sa invete ceva nou. Totul a inceput ca un hobby, insa vedeta vrea sa faca cursuri pentru a dobandi o specializare in design de interior, aflam din Libertatea Mariana e cu 10 ani mai batrana: 'Am facut dragoste cu el dupa ce s-a casatorit cu Ana'. Inainte de relatia cu Anamaria Prodan, antrenorul de fotbal a fost casatorit cu o femeie mai in varsta decat el. Cum arata prima sotie a lui Laurentiu Reghecampf! Mariana Boldea, in prezent Pfeiffer, a fost casatorita timp de 14 ani cu antrenorul de fotbal. Acestia s-au casatorit in 1994 si au divortat in 2008, scrie Ciao.ro A lasat emisiunea 'Visuri la cheie' pentru filmarile din Amsterdam. Dragos si Dana Nalbaru s-au adaptat rapid in Olanda, unde actorul va juca intr-un film. Anul 2018 a debutat cu schimbari importante in viata lui Dragos Bucur. Celebrul prezentator s-a retras de la carma emisiunii 'Visuri la cheie', de la PRO TV, pentru a se dedica actoriei si familiei. Alaturi de sotia Dana si de cei trei copii ai lor, Bucur se afla in capitala Olandei, Amsterdam, unde filmeaza o noua pelicula, anunta Click