Caru' cu vedete: Cunoscutul cantaret isi schimba sexul! Vrea sa devina femeie: "Ma va chema Daria"; Oana Roman a luat foc dupa ce a fost certata ca a publicat o poza din dormitor; Motivul pentru care Madalina Manole a refuzat sa pozeze intr-o revista pentru adulti. "Ce sa caut eu langa pustoaica asta?!?"

Bine ascunsa in padure, fara ca strainii sa poata avea acces la ea, vila in care locuieste Ioana Basescu (40 de ani) impreuna cu familia impresioneaza atat prin dimensiuni, cat si prin amplasament. Se pare ca fiicei celei mari a lui Traian Basescu ii plac vilele dichisite si spatioase. Ce noroc ca sotul ei are una pe malul lacului Snagov! Complet alba, cu parter si un etaj, sprijinita inspre lac pe sapte coloane, cu piscina acoperita, ponton si garaj pentru ambarcatiuni, "palatul" lui Radu Pricop si al Ioanei Basescu e desprins parca din filmele cu bogatasi. Sotul Ioanei, un avocat foarte priceput, se pare, a achizitionat terenul in anul 2013, inainte de casatoria cu fiica presedintelui, din 2014. pecialistii in domeniul imobiliar sustin ca numai terenul costa in zona 700.000 de euro, iar vila, alte 700.000 de euro. Asta inseamna 1,4 milioane de euro, scrie Click. Florin Chechisan, alias "Keky - cantaretul pe tocuri", a inceput tratamentul hormonal si, peste cateva luni, va fi supus unei operatii de schimbare de sex, in Thailanda. Cunoscutul cantaret vrea sa devina femeie si si-a ales, deja, si numele: Daria. In demersul sau de a deveni femeie, Keky este sustinut de Asociatia Accept, dar si de parinti. Terapia va dura aproximativ noua luni si inca nu a inceput sa-si faca efectul. Pentru a-si putea schimba numele din buletin, cunoscutul cantaret va actiona statul roman in judecata. "In aceasta luna am inceput tratamentul, cu tot cu consiliere pentru ca, fara ea, nu-ti da nimeni avizul", a spus cantaretul. Florin Chechisan arde de nerabdare sa urce din nou pe scena, insa mult asteptatul moment se va produce doar cand transformarea va fi completa. Keky a mai precizat ca urmeaza sa poarte haine de dama inclusiv la locul de munca, potrivit C ancan. Dupa relatia cu Laura Cosoi, Smiley nu si-a mai asumat nicio relatie, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea stie cat mai putine lucruri despre viata lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce priveste lumea lui, Smiley a facut declaratii suprinzatoare despre ceea ce il face in momentul de fata un om fericit si implinit. "Muzica este prima si cea mai mare pasiune a mea, este felul meu de a trai. Daca ar fi sa o iau de la capat, nu cred ca as alege un alt drum in viata." "Din pacate eu am putin timp liber ca sa-mi doresc foarte multe chestii, dar atunci cand il am il petrec cu prietenii, ma uit la seriale, documentare, filme, citesc, iar daca am mai multe zile legate mai plec din oras.", a afirmat acesta, citat de Libertatea. Oana Roman a fost criticata dur de fani, dupa ce a publicat o fotografie care nu a fost pe placul prietenilor sai virtuali. De aceasta data, Oana a reactionat imediat, insa apoi a regretat ca a facut-o! Prietenii virtuali ai Oanei nu au fost de acord cu faptul ca alaturi de sotul si fiica ei, in pat a urcat si cainele. Cei trei sunt foarte apropiati, iar Oana a facut publica aceasta imagine. Dupa ce prietenii virtuali ai Oanei i-au scris ca nu considera normal ca patrupedul sa urce in pat, langa fetita, Oana a replicat, insa a sters comentariul la scurt timp. "Fereasca Sfantul,trebuie sa se trezeasca cineva sa comenteze￯ba ca e cainele in pat, ba sub pat etc", a spus aceasta, citata de Click. Madalina Manole a fost in discutii cu reprezentantii unei celebre reviste pentru adulti pentru un pictorial incendiar, insa vedeta n-a mai ajuns sa pozeze. Madalina Manole, al carei jurnal a fost facut public, a fost gasita fara suflare in dimineata zilei de 14 iulie 2010 in vila sa din Otopeni, Ilfov. Artista s-a sinucis cu Furadan. Cu cativa ani inainte sa inceteze din viata, Madalinei Manole i s-a propus sa pozeze in revista pentru adulti Playboy. regretata catareata a tot amanat raspunsul, ca intr-un final sa refuze oferta. "Madalina nu ar fi zis nu unui pictorial in revista Iepurasului cu Papion. Am avut doua sau trei discutii cu ea, insa era indecisa. Invoca varsta si se temea de eticheta "Cea mai batrana vedeta Playboy din Romania", a declarat Dan Silviu Boerescu, in volumul "Destine controversate: Madalina Manole, o sinucidere pusa sub semnul intrebarii", scrie Libertatea.