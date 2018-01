Caru' cu vedete: Kim Kardashian s-a pozat in sanii goi! Uite cum arata; Bianca face dezvaluiri picante despre viata cu Victor in dormitor; Scene de sex cu Rona Hartner

Ii place sa socheze. Vedeta americana de televiziune Kim Kardashian s-a pozat mai provocator ca niciodata si a pus fotografiile pe retelele de socializare. In varsta de 37 de ani, Kim Kardashian a vrut sa arate ca inca arata foarte bine pentru varsta ei. De aceea s-a despuiat in sanii goi si s-a pozat, ieri, apoi a pus fotografiile pe retelele de socializare. De asemenea, vedeta de televiziune din SUA s-a pozat in chiloti tanga intr-o pozitie provocatoare, ca sa i se vada bine poponetul care a facut-o celebra, noteaza Click Bianca Dragusanu a venit pentru prima data cu fetita ei, micuta Sofia, si iubitul ei, Victor, la TV, si a dezvaluit amanunte nestiute din intimitatea lor! Bianca a povestit, cu sinceritate, cum le-a schimbat Sofia viata-inclusiv cea amoroasa! "I-am zis ca daca e siret. o fac fundita. In timpul saptamanii e mai greu, in weekend e ca o minivacanta pentru noi" a inceput Bianca sa povesteasca despre Sofia, citata de Cancan. Ed Sheeran a cumparat toate proprietatile din jurul casei sale. In ciuda succesului sau imens, cantaretul britanic Ed Sheeran a fost mereu apreciat pentru modestia si simplitatea sa. Totusi, parca tinand sa contrazica lumea, artistul a cumparat patru proprietati alaturate locuintei sale, informeaza Agerpres, care citeaza site-ul 20minutes.fr. Proprietatile vor asigura o viata departe de ochii curiosilor pentru Ed Sheeran si Cherry Seaborn, viitoarea sa sotie, cu care s-a logodit recent, informeaza Libertatea. Rona Hartner se pregateste sa se intoarca pe micile ecrane, in reality show-ul "Ferma vedetelor", la ProTv. Frumoasa actrita a devenit cunoscuta publicului dupa ce a jucat in celebrul film "Gadjo Dilo". Pe-atunci Rona avea 24 de ani si a jucat o scena de sex memorabila. Iat-o in sanii goi, intr-o catun tiganesc. In 1997, Rona Hartner isi facea debutul actoricesc in "Gadjo Dilo". Filmul regizat de Tony Gatlif spune povestea unui tanar francez aflat in Romania in cautarea unui legendar cantaret tigan, conform Click. Gabriela Cristea traverseaza o perioada mai sensibila si, drept urmare, nu mai este la fel de toleranta cu fanii care o critica. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a facut-o sa-si iasa din pepeni. Gabriela Cristea a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu o tarta pregatita chiar de ea. Fotografia este insotita de un comentariu in care le spune ca a pregatit acest desert pentru musafiri. "Maine avem musafiri si m-am gandit sa ma prezint onorabil Tarta cu creme patisseri cu mascarpone si sos de fructe de padure! victorienii", le-a spus Gabriela Cristea prietenilor ei virtuali, potrivit Cancan.