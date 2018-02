Caru' cu vedete: Florin Piersic, dezvaluiri despre idila cu Angela Similea: "Am fost intr-un amor nebun. Era dorita de toti"; Miley Cyrus a pozat provocator pentru Elton John in culisele Galei Premiilor Grammy; Andreea Esca, in fata unor intrebari incomode. Ce alege intre sex si sport

Florin Piersic a recunoscut recent ca a avut o relatie de dragoste cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti. Despre idila dintre cei doi au circulat numeroase zvonuri de-a lungul anilor, insa actorul a fost, pana acum, rezervat in declaratii si s-a ferit sa o recunoasca deschis. "Cu Angela am fost intr-un amor nebun. Luni intregi am plecat cu ea in deplasari si era imposibil sa nu avem ceva, mai ales ca Similea era foarte frumoasa si dorita de toti. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La inceput ne sicanam, apoi am inceput sa ne apropiem din ce in ce mai mult, ne mai si pipaiam, pana ne-am cuplat de tot. A fost o "lipitura" in toata regula, o poveste de dragoste frumoasa, de care, acum, imi aduc aminte cu placere", a declarat Piersic, potrivit Adevarul. Andreea Esca a dezvaluit intr-un interviu cateva lucruri mai mult sau mai putin intime din viata sa personala. Cum emisiunea in care a fost invitata se axeaza pe stilul de viata, alimentatie si sport, Andreea Esca a trebuit sa fie sincera cu moderatoarea si sa-i dezvaluie cat este de activa. Nu a fost insa dificil pentru celebra prezentatoare, intrucat ea a devenit in ultimii ani o fire sportiva care o ajuta sa stea treaza chiar si o zi si o noapte, dupa cum afirma chiar ea. Nu face rabat insa de anumite feluri de mancare, cum ar fi sarmalele, pentru care marturiseste ca are o slabiciune. La capitolul arderii caloriilor, Esca a fost intrebata ce prefera intre sex si sport, iar prezentatoarea a raspuns fara rezerve: "Depinde de ora...dimineata sport", scrie Click. Paula Craciunescu, "mama adoptiva" a Gabrielei Cristea, a atacat-o direct pe Bianca Dragusanu, ceea ce a facut ca scandalul dintre divele de la Kanal D sa explodeze, dupa cateva luni de "intepaturi" indirecte. Bianca Dragusanu o ameninta acum pe "mama adoptiva" a Gabrielei Cristea! Iubita lui Victor Slav a dezvaluit ca deja a contactat un avocat si ar urma sa o actioneze in judecata pe Paula Craciunescu. Decizia Biancai vine dupa ce "mama adoptiva" a Gabrielei Cristea a declarat, marti, ca ar fi fost sunata de blonda. Bianca s-a infuriat dupa ce Paula Craciunescu a spus ca ea i-ar fi cerut explicatii si argumente pentru afirmatiile facute. Asta dupa ce "mama adoptiva" a Gabrielei Cristea sutinuse ca iubita lui Victor Slav nu ar fi buna la carma emisiunii "Te vreau langa mine", informeaza Cancan. Miley Cyrus (25 de ani) s-a facut din nou fata "rea". Tanara cantareata a pozat provocator pentru varstnicul Elton John (70 de ani) in culisele Galei Premiilor Grammy. Cantareata a publicat imaginile "picante" pe contul sau de Instagram, unde i-a surprins pe admiratorii sai virtuali. Totul s-a petrecut in culisele Galei Premiilor Grammy, la care Miley si Elton John au cantat impreuna pe scena, intr-un duet memorabil. Imbracata cu o tinuta argintie, foarte stralucitoare, cu pantaloni extrem de scurti care i-au dezvelit o buna parte din fese, iar in combinatie cu cizmele inalte pana la genunchi, cantareata a starnit imaginatia prietenilor sai virtuali. Prezenta cantaretului in backstage a fost semnalata chiar de Miley, care l-a etichetat in fotografiile de pe Instagram. A primit peste un milion de like-uri din partea urmaritorilor, potrivit Click. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine realizata in timpul unei sedinte foto. In cadru a aparut si felina brunetei, pe care aceasta a numit-o "ghetuta". Ghetuta este numele ales de Andreea Marin pentru pisica sa. In timp ce unii dintre fani s-au amuzat, altii au considerat ca este o alegere perfecta. "Mi-am antrenat pisica: imi aranjeaza haina la filmare, e tare priceputa. Daca aveti nevoie de o asistenta, v-o recomand. Numele ei e Ghetuta", a scris Andreea Marin pe contul de socializare, scrie Libertatea.