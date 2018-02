Caru' cu vedete: Ozana Barabancea a trecut la lifting facial dupa ce s-a subtiat vizibil; Mihai Bobonete, la DNA! Ce a declarat actorul dupa terminarea audierilor; Familia Madalinei Manole, in pragul unui nou scandal

Adela Popescu si Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au un copil, dar Adela ar mai vrea unul. A facut chiar anuntul la o televiziune. A fost intrebata de moderator ce declaratie de iubire ii face sotului ei, Adela a raspuns prompt: "I-as mai face un copil!" "Sunt asa cum speram. O mama calma si, spun eu, empatica. Radu e panicos, dar extrem de implicat. Facem totul impreuna. Sunt in cea mai frumoasa perioada a vietii mele. In sensul ca am serviciul ce imi ofera stisfactii enorme, o familie fericita, suntem sanatosi cu totii, Alexandru mananca, doarme, ce pot sa-mi doresc mai mult?", a marturisit apoi actrita, citata de Cancan. Ar fi spus ca acest spectacol este facut pe genunchi, in graba si pentru bani. Dar, intreb si eu, el ce a facut aproape 8 ani pentru memoria surorii mele? Pe noi ne-au contactat organizatorii si ne-au invitat la Bucuresti. Daca oamenii astia organizeaza un spectacol si atatia artisti mari au raspuns prezent si au acceptat sa cante, ce are el impotriva? Am inteles ca ar fi spus ca el are dreptul de folosinta al brandului Madalinei Manole. Sa-l aiba! De ce nu a avut el ideea asta si nu s-a mobilizat pana acum sa organizeze un concert ca acesta? Noi, cei din familie, vom fi acolo in sala in ziua spectacolului. El sigur nu. Oricum, eu persoanal vreau sa le multumesc artistilor care vor concerta pe 3 martie la Sala Palatului", a declarat Marian Manole pentru WOWbiz.ro, citat de EVZ Teo Trandafir a avut o aparitie nemaivazuta la emisiunea pe care o prezinta la postul de televiziune Kanal D. Ea a aparut bruneta, cu parul lung. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir, care este mama unei fete adoptate pe nume Maia, si-a lasat telespectatorii cu gura cascata. In editia de joi a emisiunii pe care o modereaza la Kanal D, vedeta s-a prezentat cu o peruca bruneta. Cu parul lung si cu breton, Teo Trandafir arata spectaculos. De altfel, vedeta a afirmat ca seamana cu actrita hollywoodiana Sandra Bullock, informeaza Libertatea Jurata de la "Te cunosc de undeva" (Antena 1) a slabit 40 de kilograme, dupa operatia de micsorare a stomacului, astfel ca acum are nevoie si de o tonifiere a trupului. Zilele trecute, Ozana Barabancea (48 de ani) a apelat la ajutorul doctoritei Daniela Catanas, unde a ales doar terapii non-invazive. "De aceasta data i-am recomandat Ozanei liftingul facial cu fire Aptos care nu schimba fizionomia naturala a fetei, ci doar o intinereste prin repozitionarea compartimentelor fetei. Obrajii se ridica, linia mandibulara se redefineste, santurile nazale se intind si intregul aspect al fetei e liftat si intinerit. Primele rezultate sunt vizibile imediat dupa introducerea firelor de suspensie, iar dupa o perioada de 2-3 saptamani, rezultatul procedurii de lifting atinge cote maxime si se mentine pana la 2-3 ani", ne-a spus dr. Daniela Catanas, conform Click Prezenta surprinzatoare la DNA. Mihai Bobonete, actorul care il interpreteaza personajul Bobita in serialul Las Fierbinti, a ajuns in fata procurorilor. Celebrul artist a stat aproximativ o ora si jumatate in fata anchetatorilor. "Ce-ai facut Bobita?", le-au intrebat jurnalistii pe actor, in timp ce acesta iesea din sediul DNA. "Pai am aici o ruda. Unchiul meu lucreaza la DNA si a fost ziua lui. Nu am venit in nicio calitate (nici ca martor, nici ca suspect), am vrut sa vad si eu cum arata birourile DNA-ului. Am niste prieteni la DNA si m-au chemat cu ceva treaba", a raspuns actorul Mihai Bobonete, glumind cu presa. Motivul pentru care Mihai Bobonete a ajuns la DNA nu a fost facut, inca, public, precizeaza Cancan