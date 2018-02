Caru' cu vedete: Adelina Pestritu este insarcinata; Povestea de dragoste dintre Gigi Becali si nepoata lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Relatia nestiuta cu Camila Mandra; Nick de la N&D si-a gasit o alta Delia

2018 pare sa fie unul bun pentru trupa N&D, care renaste pecum Pasarea Pheonix. In timp ce Delia are un succes fulminant in cariera solo, nici fostul ei coleg de scena nu s-a lasat de muzica, iar acum canta cu o noua solista. Click! iti face cunostinta cu Dya, noua descoperire a lui Nick! Zilele trecute, Diana Prepelita (23 de ani) sau Dya, asa cum este cunoscuta in showbiz, a participat alaturi de prietena ei cea mai buna, Adina de la Heaven, la un eveniment privat la Madame Pogany. Am profitat de situatie si am vrut sa aflam mai multe de noua componenta a trupei N&D, dar si despre planurile pe care Diana si Nick le au legat de muzica, noteaza Click. Imi este tare dor de voi! Vreau sa va multumesc pentru urarile sincere. Intotdeauna a fost o placere sa stau de vorba cu voi. E o zi cu dubla sarbatoare, fac 31 de ani si am dat si vestea cea mare. Am tinut-o secret. Ne-am pus de acord sa tinem secret pentru ca important este ca bebelusul sa fie bine. Nu sunt chiar o pacienta foarte relaxata, stresez medicul pana la epuizare. N-am stiut daca sa ma ocup de mine sau de el, sa nu lesine! Ne doream foarte mult acest bebelus si cand ama flat, emotiile ne-au coplesit. Nu stiam ce sa facem, ne-am panicat, a fost un amalgam de bucurie si panica si am zis: Ok, acum ce facem?! Nu pot sa va descriu exact procesul, cum s-a intamplat sa raman insarcinata, dar pot sa va spun ca repede e atunci cand consideram noi ca e repede. Intre noi e o iubire sincera, neconditionata, e un sentiment pur. Am putut sa spunem ca e cazul sa trecem la urmatorul pas. O sa vin cu niste pofte la pachet...", a marturisit Adelina Pestritu, la Kanal D, citata de Cancan. Adelina Pestritu a anuntat, vineri dimineata, ca este insarcinata in luna a treia si va deveni mama pentru prima data anul acesta. Contactat de jurnalistii de la Cancan.ro, Speak i-a transmis un mesaj fostei sale iubite si i-a urat numai de bine. "Ma bucur mult pentru ea, stiu ca isi dorea de foarte mult! Ii doresc multa sanatate si sa se bucure de familie!", a marturisit artistul. Bruneta si-a surprins fanii chiar de ziua ei. Cu aceasta ocazie, bruneta a postat si prima poza cu iubitul si tatal copilului ei, Virgil Steblea, potrivit EVZ Gigi Becali este casatorit cu Luminita si au impreuna trei fete: Teodora, Alexandra si Cristina. Despre amorurile din tinerete ale omului de afaceri nu se cunosc decat foarte putine lucruri. O poveste de dragoste nestiuta a lui Gigi Becali, nasul lui Cristi Borcea, este cea cu nepoata fostului presedinte al Romaniei, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Camila Mandra. Relatia dintre Gigi Becali si Camila Mandra a durat cinci ani. Camila facea parte din familia celui care le-a prigonit pe neamurile omului de afaceri, insa acesta n-a mai tinut cont de trecut cand a fost orbit de dragoste, scrie Libertatea Antonia a marturisit ca programul copiilor o oboseste putin si ca pentri a-si face timp pentru relatia cu Alex Velea, uneori ii mai trimite pe cei mici la bunici. Artista a spus ca nu i-ar ierta niciodata iubitului ei daca ar insela-o, ca nu ar putea trece peste infidelitate si, desi nu i-ar fi usor, ar pune punct relatiei. "Ma simt putin obosita, eu ma trezesc pe la 7 de cand cu astia mici. Saptamana asta i-am lasat la bunici si am fost noi doi singuri. Mi se face somn de la ora 9. Am terminat anul cu bine si l-am inceput in forta. Iti trebuie mare curaj sa spui adio intr-o relatie, iar in anumite momente este chiar greu. Depinde de situatie, daca omul ti-a facut ceva rau, atunci chiar e greu sa gasesti o relatie serioasa. Oamenii renunta usor la iubire. Nu as trece niciodata cu vederea peste inselat. Depinde cu ce minciuni ar veni Alex. Nu as accepta sa ma insele. Majoritatea pieselor de azi sunt triste", a declarat Antonia, citata de Cancan