Caru' cu vedete: Pentru ce barbat si-a distrus Oana Zavoranu cariera in telenovele. Ii pusese interdictie la orice contact fizic; Angelina Jolie a dezvaluit motivul pentru care casatoria cu Brad Pitt s-a incheiat; Ce spune Mihaela Radulescu despre o casatorie cu Felix Baumgartner si despre prietenia cu Arnold Schwarzenegger

Din 2005 pana in 2016, "Brangelina" formau cuplul perfect de la Hollywood, toata lumea vorbind despre ei. Brad Pitt si Angelina erau imaginea pe care toate cuplurile din lume o voiau. Insa, neasteptatul moment a sosit si cei doi s-au desprtit. Jolie a semnat actele de divort si i-a facut pe toti oamenii sa se intrebe ce a distrus relatia lor solida. In mod incredibil, Jolie a vorbit despre cum relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. Nimeni nu s-ar ca a avut legatura, cu dubla mastectomie pe care a facut-o. La acel moment s-a declarat ca, Brad Pitt a fost extrem de sustinator si alaturi de fosta lui sotie. Conform actritei, problemele ei de sanatate au fost o problema extrem de mare care a intervenit in casatoria ei, scrie ProTv. . Cabral, care este cunoscut pentru ironiile sale, a comentat in stilul sau caracteristic despre sotia sa. Cabral este casatorit cu Andreea Ibacka, cea care este cea de-a doua sa partenera de viata. El a mai fost insurat o data, cu Luana Ibacka, impreuna cu care are o fata, Inoke. Prezentatorul de televiziune a facut publica o fotografie in care apare alaturi de sotia sa, Andreea, in timpul unei vacante in afara granitelor tarii. In imagine, blonda a fost surprinsa uitandu-se cu mare drag la partenerul ei de viata. Cabral a comentat in stilul sau caracteristic ceea ce se vede in fotografie. "Fata asta, Andreea Ibacka, e chiar misto- da pacat ca n-are gusturi la barbat. Pai uita-te si tu, asta e barbat sa te uiti la el cum se uita ea?!", a spus el, citat de Libertatea. Pe 1 februarie, Anda Adam sosea pe aeroportul Otopeni, dupa o luna petrecuta departe de familie, tocmai in Republica Dominicana, acolo unde si-a testat limitele in show-ul de la Kanal D. A parasit competitia cu o accidentare serioasa la genunchi, dar care se pare ca nu i-a taiat cheful de viata: vineri seara s-a dres cu manele. Anda Adam a sosit in tara in scaun cu rotile, cu carjele la purtator, insa in loc sa o vedem la o clinica de ortopedie am surprins-o la un celebru restaurant de manele din Drumul Taberei. Alaturi de sotul ei, artista a descins in zona imbracata sport, schiopatand, sprijinindu-se in carje, insa situatia n-a impiedicat-o sa savureze cele doua ore petrecute la local, informeaza Click. Oana Zavoranu s-a bucurat de mare succes in perioada in care juca in telenovele. Dar, dupa o cariera fulminanta in seriale de acest gen, cariera ei ca actrita s-a oprit brusc. Se pare ca aceasta s-ar fi intrerupt din cauza fostului sot al Oanei Zavoranu, Pepe, cel care i-a interzis, la acea vreme, orice sarut sau contact fizic cu partenerii din seriale. Afirmatia a fost facuta de Eugen Patriche, scenaristul telenovelei "Numai iubirea", in cartea sa "Doua vieti - Amintiri despre televiziune". "Dupa primul episod, unde Oana s-a cam giugiulit in pat cu Papi ( actorul Alexandru Papadopol), omul a devenit deplasat de gelos",a scris acesta in cartea sa, potrivit Libertatea. . Mihaela Radulescu (48 de ani) a povestit ca i-a vorbit actorului Arnold Schwarzenegger (70 de ani) despre Romania, iar starul s-a aratat extrem de interesat de tara noastra. De asemenea, vedeta de televiziune a pus capat speculatiilor privind casatoria cu parasutistul austriac Felix Baumgartner. Mihaela Radulescu are o relatie cu Felix Baumgartner de peste trei ani, perioada in care vedeta TV a cunoscut o multime de staruri straine, inclusiv pe Arnold Schwarzenegger, actor, culturist si fost guvernator al statului California care este foarte bun prieten cu partenerul ei de viata. Intr-un interviu, Mihaela Radulescu a vorbit despre relatia pe care a dezvoltat-o cu Arnold Schwarzenegger, care s-a dovedit a fi "un tip foarte modest, foarte deschis si foarte jovial", scrie Adevarul.