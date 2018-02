Faze tari: Cartofii prajiti de la McDonald's te-ar putea scapa de chelie; Cosmonautii rusi au stabilit un record accidental cand se ''luptau'' cu o antena a Statiei Spatiale Internationale; Traieste de 20 de ani cu crocodilul de 200 kg in casa

Intr-adevar, nu te vei bucura de o podoaba capilara bogata daca bagi cartofi prajiti engros de la Mc. Totusi, un compus chimic gasit in acesti cartofi este benefic pentru persoanele care sufera de calvitie. Testele initiale, efectuate pe soareci, au fost unele de succes, iar cercetatorii sunt de parere ca terapia va functiona si in cazul oamenilor. Oamenii de stiinta de la Yokohama National University au folosit dimetilpolisiloxan pentru a trata soarecii. Japonezii au reusit sa produca la scara mare foliculi de par, folosind dimetilpolisiloxan la baza vasului de cultura. Cu ajutorul metodei de cultura folosite acum, japonezii au reusit sa creeze 5.000 de foliculi simultan, care au dus la cresterea parului dupa ce au fost transplantati pe soareci. Compusul chimic este folosit in cazul cartofilor prajiti deoarece impiedica formarea spumei in cazul uleiului in care sunt prajiti acestia, potrivit Playtech.



John Walker si-a cumparat in urma cu 19 ani un bilet de avion pentru a merge la nunta fratelui sau, insa din motive personale, nu a mai reusit sa ajunga. Astfel, biletul nu a fost utilizat si a cerut o rambursare la momentul respectiv, dar in zadar. Compania i-a trimis atunci o scrisoare care a ajuns sub pat. In scrisoare i-a fost oferita o cursa gratuita. John Walker a cumparat biletul in ianuarie 1999 si a gasit scrisoarea in care i se oferea cursa pe care o putea folosi gratis, in ianuarie 2018. Si-a incercat norocul si a sunat la companie, intreband daca mai are valoare acea scrisoare. Pentru ca situatia sa era cam bizara, compania a hotarat sa-i onoreze vechea promisiune, oferindu-i o calatorie gratis, scrie Click. . Pe 2 februarie, o operatiune normala de inlocuire a unei cutii electronice a unei antene de comunicatii trebuia sa dureze sase ore si jumatate. Dar nu a mers conform planului, iar timpul de stat in spatiul cosmic a fost mai lung, stabilind un nou record de timp in care un om a stat (afara) in cosmos. Dupa sapte ore, comandantul expeditiei, Alexander Misurkin, si inginerul de zbor Anton Skaplerov au realizat ca antena de pe cutie nu se extindea. Cosmonautii au petrecut cateva minute impingand antena timp in care controlorii de zbor incercau sa o roteasca in pozitia corecta. Intr-un sfarsit, au putut sa o miste si chiar dupa eforturile cosmonautilor nu a fost avariata. Ulterior, au realizat ca s-a stabilit un record: cosmonautii au stat afara, in spatiu, 8 ore si 13 minute, ceea ce depaseste recordul precedent, stabilit tot de rusi, la 8 ore si 7 minute, informeaza Descopera. Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar. Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul. Noi amanunte fascinante au iesit la iveala despre planetele din sistemul Trappist-1. Analiza modului in care lumina solara a interactionat cu atmosfera planetelor a aratat ca toate cele sapte planete sunt stancoase sau telurice, ca Pamantul, apa reprezentand pana la 5% din masa acestora. Prin comparatie, oceanele Terrei reprezinta doar 0,02% din masa Pamantului. Expertii sunt de acord ca apa, ideal in stare lichida, este o conditie indispensabila pentru aparitia vietii. Se crede ca cel putin patru din planetele Trappist-1 au climate temperate, ceea ce deschide posibilitatea existentei unor oceane, lacuri sau rauri de suprafata, scrie Digi24.

Isi imparte viata zilnic cu un ditamai crocodil de 2,7 metri! Muhammad Iwan traieste in casa impreuna cu monstrul de 200 de kilograme. Sotia si cei doi copii ai lor nu se tem deloc de animal. Povestea lui Muhammad Iwan, un barbat de 41 de ani, din Bongor, oras cu un milion de locuitori din provincia Java occidentala (Indonezia), uimeste planeta. De 20 de ani, el il are ca animal de casa pe Kojek, un crocodil la care tine enorm. I-a facut si un bazin in spatele casei, unde ii place sa se balaceasca. Indonezianul l-a cumparat pe Kojek de la un pescar in 1997 cu 3,5 dolari (13 lei). Copiii pescarului se jucau cu acesta si cu alti doi pui si intentionau sa-i omoare. De mila, l-a cumparat pe unul dintre ei. La acea vreme, Kojek era pui si l-a muscat. "A fost singura data cand m-a atacat", spune Muhammad, informeaza Click.