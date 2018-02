Faze tari: Inghetata interzisa minorilor! Semnezi o declaratie pe propria raspundere pentru a o gusta; Artist latino american, acuzat ca l-a plagiat pe Fuego; Cel mai sexy prof de mate din lume

O catelusa din Pennsylvania si-a reintalnit stapanii la zece ani dupa ce a disparut si a fost declarat moarta. In 2008, copiii lui Debra Suierverd se jucau cu labradorul lor Abby, in varsta de un an, in fata casei din Apollo, cand animalul de companie a fugit fara a mai fi vazut vreodata. Familie Suierveld au cautat-o pe catelusa Abby, dar in cele din urma s-au dat batuti si au declarat-o moarta, scrie Daily Mail. In data de 30 ianuarie 2018, Abby a revenit in mod miraculos la stapanii ei. In acea zi, Suierveld a primit un telefon de la Protectia Animalelor din Allegheny Valley, care au chemat-o sa-si ia cainele, informeaza descopera.ro. Il cheama Robert Ligtvoet, are 28 de ani si este profesor de matematica. Internautii spun ca ar fi cel mai sexy cadru didactic din lume. O eleva a share-uit cateva fotografii cu proful ei de matematica, iar Internetul a luat-o razna. Olandezul imbina orele de matematica cu calatoriile si sporturile extreme. "Pentru ca va laudati cu profesorii vostri, permiteti-mi sa vi-l prezint pe al meu. El este Robert Ligvoet, un profesor de matematica de 28 de ani, model si iubitor de calatorii", a scris una dintre elevele sale, potrivit Bored Panda, citat de Click lagiat in lumea artistica! Maluma, artistul latino-american aflat in mare voga, ar fi furat melodia lui Fuego, cu care a adunat peste jumatate de miliard de vizualizari. Asemanarea dintre "Corazon" a lui Maluma si melodia "Sarut, femeie, mana ta", interpretata de Fuego este de-a dreptul izbitoare, spun criticii. Ramane de vazut daca Fuego va lua vreo initiativa in acest sens. De aceeasi parere este si cantareata de muzica populara Maria Carneci. Aceasta e declarat pentru B1 TV ca exista asemanari incontestabile si il indeamna pe Paul Surugiu sa se adreseze specialistilor pentru a-si face dreptate, noteaza EVZ. Taxiurile zburatoare autonome reprezinta mijlocul de transport al viitorului, dar se pare ca acel viitor este mai aproape decat am fi crezut. Companii de renume din domeniul aeronauticii lucreaza de cativa ani la creatii zburatoare capabile de decolare si aterizare pe verticala. Boeing a demonstrat deja nivelul avansat al propriului proiect pe marginea subiectului. Se pare insa ca Ehang, un creator asiatic de drone a facut mai multe zboruri de test cu un quadcopter autonom capabil sa transporte persoane. Oficialii unei companii necunoscute in occident s-au deplasat in urma cu doi ani la CES in Las Vegas cu un proiect ambitios, precizeaza Playtech. Mancarea picanta este o alegere riscanta atunci cand nu stii ce sa alegi. Un nou deliciu culinar se vinde in restaurantele din Marea Britanie si nu este pentru cei care au papile gustative foarte sensibile. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca inghetata vanduta aici sa fie de 500 de ori mai iute decat sosul Tabasco. In plus, cei care doresc sa se aventureze sunt obligati sa semenze o declaratie pe propria raspundere! Inghetata se numeste Sulfarea Diavolului si este atat de picanta incat cei care se incumeta sa o manance sunt obligati sa semneze o declaratie pe propria raspundere inainte de a consuma desertul, relateaza Click.