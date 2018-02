Faze tari: Ce se va intampla in spatiu cu masina lui Elon Musk?; Pepsi vrea sa faca "chipsuri pentru femei"; Acum vom avea banana cu coaja comestibila, multumita unei echipe japoneze

. Omenirea a mai rezolvat o problema. O companie din Japonia a creat bananele care pot fi mancate cu tot cu coaja. Noul soi se numeste Mongee, care in argoul japonez inseamna "incredibil". Bananierii care produc noul tip de banane sunt plantati si crescuti la -60 grade Celsius, dupa care sunt tranferati la 30 grade Celsius. Schimbarea brusca de temperatura duce la coacere rapida, iar coaja ramane subtire ca o foaie de salata. Gustul noilor fructe aduce mai mult cu cel al ananasului. Bananele cu coaja comestibila sunt mult mai dulci decat cele clasice, avand un continut de 24,8 de grame, fata de 18,3 in varianta clasica, potrivit Descopera. Doua imagini aparute pe internet le da mari batai de cap celor care le privesc. E o iluzie optica la care te uiti, dar nu poti sa crezi ca in ambele fotografii de uiti la acelasi lucru. Imaginea a fost postata pe Imgur, dar a atras atentia tuturor internautilor. Foarte posibil, iluzia este cauzata de cele doua strazi care se intalnesc in partea de jos. Ca atare, creierul crede ca este o imagine, iar fotografia din stanga e trasa la alt unghi fata de cea din dreapta. Dar nu este. Este fix aceeasi. Prin plasarea lui A peste B, devine clar ca diferenta de unghi perceputa este doar un truc al mintii. De fapt, si daca le vezi separat iti dai seama ca sunt la fel, informeaza Playtech. . Nooyi, o indianca, una dintre putinele femei CEO intr-un domeniu dominat de barbati, a declarat in timpului emisiunii radio Freakonomics de miercuri, gazduita de Stephen Dubner, ca PepsiCo se gandeste serios sa dezvolte o gama de chipsuri pentru femei. Barbatii nu au maniere in ceea ce priveste mancatul, dar nu se streseaza in privinta asta. Femeile, pe de alta parte, sunt indemnate sa-si suprime apetitul in public, si astfel apare o nevoie pe PepsiCo o poate satisface cu usurinta."[Femeilor] nu le place atunci cand chipsurile fac mult zgomot in public", i-a spus Nooyi lui Dubner. "Nu-si ling degetele din belsug si nici nu-si baga bucatelele de chipsuri in gura", scrie Vice. Primul test al masinii lui Musk a fost sa treaca cu succes de lansare si de graviatatia Pamantului. Era posibil ca masina sa sfarseasca in flacari, sa devina doar o bucata de metal contorsionat care cade inapoi pe Pamant. Dar nu s-a intamplat asa. Urmatoarea provocare pentru soarta lui Tesla Roadster ar putea fi cam de aceeasi natura. Exista posibilitatea ca Space X sa se apropie prea mult de orbita lui Marte si sa se prabuseasca pe Planeta Rosie. Si daca, totusi, totul va merge bine? E posibil ca o masina electrica sa petreaca in spatiu un miliard de ani? adevaratele forte care literalmente vor face bucatele masina in spatiu, in decurs de sute de milioane de ani, sunt alte obiecte solide intalnite si, cel mai semnificativ, radiatiile, potrivit Digi24. Pe parcursul noptii treci prin mai multe faze si etape ale somnului. Prima etapa are loc intre "trezire si somn", atunci cand este foarte usor ca cineva sau ceva sa te trezeasca. Daca te trezesti in timpul acestei etape, vei simti ca nu ai dormit deloc. Etapa a doua este ceea ce Philip Gehrman, profesor asistent de psihiatrie de la Universitatea din Pennsylvania, numeste "somnul mediu", acolo unde petreci jumatate din noapte. Astfel, in aceasta etapa, creierul tau este lent, cu cateva izbucniri rapide, ritmul cardiac si tensiunea arteriala incetinesc si se regleaza. Asta inseamna ca pentru o mare parte a noptii, inima si sistemul vascular au parte de odihna necesara. Etapa a treia consta intr-un somn profund. Atunci undele creierului se transforma in valuri lente, cu inalta amplitudine, noteaza Playtech.