Faze tari: Orasul cu un singur locuitor; Intr-un oras din Statele Unite nu ai voie sa folosesti Wi-Fi, Bluetooth sau smartphone-uri. Care este motivul; Cum a ajuns un magarus smecher stapanul unui cal

Un magarus egiptean, probabil prea incapatanat ca sa mute un pai din loc, a fost plimbat ca un rege cu o caruta trasa de un cal. "Aroganta" acestuia s-a transformat intr-un viral pe internet. "Magarul nostru, stapanul nostru", am putea descrie imaginea acestui magarus dintr-un oras egiptean care calatoreste ca un mare boier, intr-o caruta trasa de un cal. Satul probabil sa se roage de el sa miste din loc, stapanul acestuia a oferit un show de zile mari dupa ce l-a urcat in vehicul. Comod, sau mai degraba fericit ca a scapat de munca, el este plimbat ca un zeu chiar de catre un "inaintas", anunta Click O adolescenta din Ohio a trait o experienta extrem de neplacuta din cauza tatalui ei. Mama fetei a acceptat sa ii vopseasca mai multe suvite de par, intr-o nuanta de blond, fara a se consulta cu tatal tinerei. Cadoul primit de la mama s-a transformat, insa, intr-un cosmar pentru Kelsey. Cand a mers in vizita la tatal ei, adolescenta a ramas fara podoaba capilara. Deranjat de schimbarea de look, tatal a obligat-o sa se tunda foarte scurt pentru a scapa de nuantele de blond. In momentul in care Kelsey a ajuns acasa, mama ei a facut mai multe poze si le-a incarcat pe Facebook, noteaza Stirile ProTv. Exista un oras in care oamenii nu au voie sa foloseasca smartphone-uri, conexiuni Bluetooth sau Wi-Fi. Sunt interzise, de fapt, aproape toate dispozitivele care emit radiatii electromagnetice. Asta deoarece in Green Bank, SUA, se afla un radiotelescop important si foarte puternic. Acesta este folosit pentru a studia spatiul. Scopul este acela de a afla mai multe informatii despre nasterea stelelor si galaxiilor. De aceea este necesar sa nu existe interferente provocate de oameni si dispozitivele lor electronice. Singurele aparate acceptate sunt statii radio cu raza scurta de actiune. Acestea sunt folosite pentru situatiile de urgenta, scrie go4it, citat de site-ul descopera.ro. Gravitatia este una din cele mai mari mistere din stiinta. Cum functioneaza? Desi stim ca exista si putem vedea efectele ei, stiinta intampina greutati in a explica mecanismul exact. Dupa ce Newton a formulat legile lui, noi am crezut ca am inteles universul. Dar apoi a venit Einstein si a schimbat complet viziunea noastra asupra fizicii si cosmosului. De atunci noi am descoperit unele lucruri nebune despre mecanica cuantica si modul in care functioneaza totul la nivel microscopic, informeaza EVZ. Nebraska gazduieste unul dintre cele mai ciudate orase. Intemeiat de catre migratorii cehi, Monowi are un singur locuitor si este cea mai mica jurisdictie din Statele Unite. Intreaga populatie a orasului isi petrece toata ziua intr-un bar. Numele ei este Elsie Eiler si are 84 de ani. Elsie conduce singura carciuma si singura biblioteca din oras, alcatuita din aproape 5.000 de carti care au apartinut raposatului ei sot, Rudy, unde clientii sunt turisti. Tot ea ocupa si functiile de primar, functionar public, casier si administreaza si consiliul local, conform Digi 24