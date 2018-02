Faze tari: Un barbat a fost arestat pentru ca i-a furat rinichiul nevestei; Cum poti sa faci focul cu o simpla punga cu apa; Din cauza unei mutatii, aceasta specie de rac are capacitatea de a se clona

Caz socant in India! Dupa ce a inceput sa se simta rau, o femeie a mers la doctor si a aflat cu stupoare ca nu mai are un rinichi. Se pare ca barbatul ei a pacalit-o ca are apendicita si s-a inteles cu doctorii s-o opereze si sa-i scoata un rinichi. Omul era suparat ca femeia n-a venit la pachet cu zestre, asa ca a vrut sa-si recupereze banii din vanzarea organului. Rita Sarkar provine dintr-o familie saraca, iar atunci cand s-a maritat a mers la sot fara zestre. Acest lucru l-a infuriat la culme pe barbat, care a cautat o metoda pentru a face rost de bani de pe urma femeii, informeaza Click. Un aventurier a descoperit o noua modalitate de a face focul in conditii dificile de supravietuire, folosindu-se de o simpla punga cu apa. Un aventurier a descoperit o noua modalitate de a face focul in conditii dificile de supravietuire, folosindu-se de o simpla punga cu apa. Aventurierul spaniol Alvaro Cerezo, care a vizitat peste 400 de teritorii nelocuite, sustine ca a descoperit un nou mod de a face focul, cand nu ai un chibrit la indemana, scrie Daily Mail. Barbatul de 36 de ani castiga bani din "abandonarea" unor turisti curajosi in pustietate, unde acestia trebuie sa traiasca cateva zile sau saptamani, relateaza descopera.ro. O scoala din Japonia vrea sa introduca uniforme create de marca de lux italiana Giorgio Armani. Decizia a starnit critici dure din partea parintilor si nu numai. Uniformele care ar urma sa fie purtate de elevii unei scoli generale din Tokyo costa aproximativ 730 de dolari fiecare, scrie BBC. Parintii se plang ca nu isi pot permite costurile unor astfel de uniforme, iar planul a ajuns sa fie discutat chiar si de parlamentarii din Japonia. Conducerea scolii care se afla in districtul Ginza din Tokyo a trimis o scrisoare parintilor in luna noiembrie a anului trecut. In aceasta se preciza faptul ca scoala vrea sa schimbe uniformele pentru a reflecta mai bine statusul sau si pentru a deveni un simbol pentru districtul Ginza. Decizia a determinat 5 plangeri trimise de parinti, conform Digi 24. Un cosciug a fost adus la proces in fata instantei, dupa ce trupul neinsufletit al unei femei din Texas a disparut de la o casa de pompe funebre. Sicriul este, totusi, copia fidela a celui in care a fost pusa decedata. Corpul femeii a disparut fara urma, inainte sa fie dus la crematoriu, in august 2015. Politia a anchetat, dar nu are niciu indiciu. Totusi, atat familia, cat si cei de la casa de servicii funerare sunt convinsi ca hotii au furat trupul. Iar familia cere despagubiri, acuzandu-i de grava neglijenta pe cei de la pompe funebre, noteaza Stirile ProTv. pecialistul Carl Zimmer a studiat toate speciile de femele cunoscute pentru dimensiunile lor mari si a ajuns la concluzia ca acestea ''nu existau'' in urma cu 25 de ani. Conform Science Alert, racul implatosat a devenit popular printre proprietarii de acvarii datorita marimii sale si a numarului enorm de oua pe care putea sa le depuna. ''In timp ce specia devenea tot mai populara, racul a inceput sa depuna o cantitate uriasa de oua fara sa se imperecheze,'' a declarat Zimmer. La scurt timp, specialistii au descoperit o mutatie genomica care a permis speciei sa se inmulteasca enorm. In prezent, specia se gaseste intr-un numar foarte mare in mai multe zone ale Europei, in ciuda interdictiei Uniunii Europene de producere, distribuire sau eliberare in natura a animalului, arata descopera.ro