Faze tari: Femeie operata, dusa la medic cu o masina trasa de boi in Buzau; Simpla metoda de a face diferenta dintre o fosila si o piatra banala este sa o lingi

Specialistii au putut observa momentul in care un gandac bombardier provoaca o explozie toxica in stomacul unei broaste, fapt ce a ajutat insecta sa fie eliberata si sa supravietuiasca. Cercetatorii japonezi au inregistrat momentul in care un gandac bombardier scapa dintr-o broasca infometata. Conform The Guardian, specialistii au fost uimiti de mecanismul de aparare puternic al insectei. ''Mecanismul lui de aparare ne surprinde,'' a declarat Shinji Sugiura, specialist in agricultura ce a realizat studiul. ''In cazul mai multor broaste, momentul exploziei din stomacul lor a putut fi auzit la scurt timp dupa ce au inghitit gandacul,'' adauga el, citat de site-ul descopera.ro. O echipa de cercetatori sunt pe cale sa revolutioneze medicina, prin utilizarea de coduri comestibile QR. Ele vor impiedica oamenii sa ia medicamente gresite. Cand ne gandim la medicamente pe care le putem lua acasa, ne gandim la ele sub forma de pastile, capsule gel sau lichide. Mai multe persoane beneficiaza de aceeasi cantitate de medicamente, pentru diferitele afectiuni pe care le au in comun. Acest lucru se datoreaza modului in care medicamentele sunt produse in masa. Nimic nu este intr-adevar adaptat pentru o anumita persoana. Productia in masa a medicamentelor nu este in mod inerent rau, dar asta nu inseamna ca toata lumea primeste acelasi tratament exact, chiar daca unii ar putea avea nevoie de mai mult sau mai putin din el, arata Playtech. Erica Garza, o femeie din Los Angeles a dezvaluit cele mai intunecate secrete ale mintii sale intr-o carte in care vorbeste deschis despre problemele cu care s-a confruntat si care aproape i-au distrus viata. Dependenta de filme cu continut pentru adulti, fascinatia pentru obscenitati gratuite i-au ruinat anii adolescentei si au determinat-o sa ia cele mai proaste decizii. Intr-o buna zi, aparitia unui om i-a schimbat destinul... Autoarea in varsta de 35 de ani a dezvaluit cum dependenta sa pentru sex a determinat-o, in anii adolescentei, sa organizeze petreceri monstru cu gandul de a cunoaste oameni noi cu care ar fi putut intretine relatii sexuale, noteaza Click O femeie, care a nascut prin cezariana, a fost dusa la medic cu o masina trasa de boi intr-un sat din Buzau. Aceasta a fost singura solutie de a scoate autoturismul de teren din noroi din cauza drumului impracticabil dintr-un sat. "Era fata mea in masina. Este drumul care trece prin fata casei mele. Fata a nascut, prin cezariana, si pleca la medic sa scoata firele. Masina a ramas in noroi. Am scos-o cu boii. Bebelusul are doua saptamani. Era cu mine. Am filmat ca sa vada toata lumea cum e. Nu e niciun pic de pietris, nimic", a declarat, pentru sursa citata, Madita Dinu, potrivit Libertatea. Chiar si ochii antrenati ai paleontologilor se pot insela in descoperirea unei noi fosile, pentru ca in anumite situatii poate fi confundata cu o simpla piatra din cauza deteriorarii date de trecerea timpului. Din fericire, exista o metoda rudimentara dar extrem de eficienta in a face distinctia: linsul. Observatiile de teren sunt complete daca se folosesc mai multe simturi decat vazul. O fosila precum un fragment de os sau de cochilie poate fi usor confundata cu o simpla piatra. Ce o da de gol insa este natura poroasa a fosilei, ceea ce face ca limba sa ramana lipita de suprafata acesteia, scrie descopera.ro , care citeaza Curiosity.