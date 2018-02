Faze tari: Cel mai bizar oras de pe planeta, unde moartea e interzisa prin lege; Actiune a politiei scotiene impotriva unui tigru de plus; Explicatia rationala a paranormalului. De ce cred oamenii in fantome

Bizar este ca minti luminate precum Winston Churchill, fostul si defunctul premier britanic, sau romancierul Arthur Conan Doyle, creatorul personajului Sherlock Holmes, sustineau ca au vazut sau au contactat fantome. Astazi, oamenii de stiinta sunt de parere ca astfel de vedenii se datoreaza unor erori de la nivelul creierului. De cele mai multe ori, "fantomele" sunt de fapt niste iluzii optice, cauzate de lumina slaba, de epuizare fizica sau de consumul de alcool sau droguri. Aceiasi cercetatori sustin insa ca tocmai aceste idei despre paranormal au puterea de a ne calma si ne ajuta sa gasim un sens in haosul din lumea inconjuratoare, noteaza Click. Ashley Arnold, o tanara din Idaho, Statele Unite, a picat un curs online la universitatea Southern New Hampshire pentru care platise 1,000 de dolari deoarece profesoara sa a sustinut ca "Australia nu este o tara". Drept urmare, tanara a ales sa-i scrie un raspuns lung profesoarei, in care i-a indicat mai multe surse ce aratau ca Australia este, intr-adevar, o tara. Profesoara i-a raspuns ca ii multumeste pentru link-ul respectiv si ca "va face o cercetare independenta pentru a stabili singura" daca Australia este sau nu o tara, potrivit Adevarul. . Politistii scotieni au fost alertati de un fermier care a crezut ca un tigru a intrat in grajd peste vacile sale. Bruce Grubb s-a dus sa hraneasca animalele, cand a vazut "tigrul" in mijlocul cirezii si a paralizat de teama. Mai multe echipe de politisti au fost trimise urgent la ferma Peterhead din Aberdeen. "Pana cand nu am stiut exact cu ce anume ne confruntam, am luat in calcul toate optiunile", a spus inspectorul George Gordiner. Dupa un timp, s-a dovedit ca felina pe care o crezusera un tigru fioros era, de fapt, un animal de plus. "Eram absolut treaz. Nu am consumat alcool. Nu am avut nicio indoiala ca nu ar fi vorba despre un tigru adevarat. Am tras o spaima pe cinste.", a marturisit fermierul dupa intamplarea amuzanta. Politistii au demonstrat ca au simtul umorului si au luat jucaria la sectie, unde va deveni mascota lor, informeaza Descopera. Longyearbyen este probabil unul dintre cele mai bizare orase de pe planeta. Aici, autoritatile au interzis moartea prin lege din cauza conditiilor meteo extreme. Temperaturile sunt atat de scazute, incat cadavrele nu se descompun si oricat s-ar incerca inhumarea lor, daca ascund boli contagioase, acestea s-ar putea raspandi in randul populatiei. Exista si alte reguli ciudate in acest oras. In prezent, persoanele din Longyearbyen care sufera de o boala grava in faza terminala, trebuie duse pe continent, in Norvegia, undeva unde daca vor muri, vor putea fi ingropate in conditii obisnuite. Toate persoanele sunt obligate sa poarte o arma de foc, preferabil o carabina, daca vor sa iasa din oras si sa se aventureze in imprejurimile care sunt terenul de vanatoare a 3.000 de ursi polari, scrie Click. Creierul nostru ar putea produce constiinta ca pe un efect secundar al entropiei crescande, proces care a avut loc in tot universul de la Big Bang. Multi fizicieni cred ca Universul insusi se afla intr-o stare constanta de entropie in crestere. Cand a aparut Big Bang, Universul se afla intr-o stare de entropie scazuta si, pe masura ce continua sa se extinda treptat, creste intr-un sistem de entropie mai alert. Pe baza acestui studiu, creierul nostru poate fi supus unor similitudini, iar constiinta se intampla sa fie un efect secundar al procesului, potrivit Playtech.