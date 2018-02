Faze tari: Omul care a devenit cel mai bogat din lume si cel mai sarac in timp record.; Calatorul in timp, care sustine ca a venit din 2030, ne spune cum va arata lumea in viitor; In liceul asta studiaza 44 de perechi de gemeni

Misteriosul barbat care se prezinta ca fiind Noah, sustine ca vine din anul 2030 si si-a riscat viata pentru a calatori inapoi in timp. Printre predictiile sale, acesta afirma ca robotii Google Glass se vor raspandi in toata lumea. De asemenea, tehnologia se va dezvolta atat de mult, incat va fi capabila sa administreze in mod independent o casa. In 2030, acesta sustine ca presedintele american va fi o figura misterioasa, numita Ilana Remikee. El sugereaza, de asemenea, ca oamenii vor ajunge pe Marte in anul 2028 si, in acelasi an, vor fi descoperite si calatoriile in timp, potrivit Stirile ProTV. Un belgian s-a trezit ca a devenit, de nicaieri, cel mai bogat om din lume, cand a vazut ca in cont i-au fost tranferati 2.000 de miliarde de euro. cceasta suma ar fi fost cea mai mare din lume - l-ar fi intrecut chiar si pe americanul Jeff Bezos, directorul executiv Amazon. Luc Mahieux a fost insa victima unei fraude. El crede ca totul a pornit de la un site pe care si-a bagat datele contului si cardului. Banca a retras suma, fara prea multe explicatii, pe 9 februarie. Acum lucrurile au revenit la normal (sau la saracie, s-ar putea spune), scrie Playtech. Institutia a intrat in Cartea Recordurilor. Este vorba despre liceul "New Trier" din Illinois, America. Scoala se mandreste ca e unitatea de invatamant cu cei mai multi gemeni din lume. Totul a pornit de la gemenii Ryan si Luke Novosel, care au pregatit documentele necesare si i-au chemat pe cei de la Guiness Book la liceu. Si nu au doborat doar un record, ci doua. Cu 44 de perechi de gemeni scoala a batut recordul de 24 perechi de gemeni detinuti de scoala generala Highcrest Middle School din Wilmette. "Nu este cea mai mare realizare de pe pamant, dar noua ni s-a parut important si totodata amuzant", au declarat gemenii Ryan si Luke, noteaza Click. . Prin analizarea imaginilor fMRI in fiecare regiune a creierului a 892 de barbati si femei, autorii studiului au asociat o entropie mai mare cu procesarea mai versatila a informatiilor. Acesta este considerat un aspect cheie al inteligentei, spun cercetatorii, datorita volumului mare de informatii senzoriale care vin in creier din mediul sau. Inteligenta umana este atat de semnificativa, deoarece este vorba despre capacitatea de a intelege ce urmeaza sa se intample, cand nu exista nicio alta modalitate prealabila de a sti ce s-ar putea intampla. Deci, un creier inteligent trebuie sa fie flexibil in numarul de posibile moduri in care celulele nervoase pot fi reamenajate, scrie Playtech. "Sunteti atat de spalati pe creier incat credeti tot ce va spune NASA, iar acum il credeti si pe Elon." Timpul petrecut de masina in spatiul cosmic a fost transmis live, iar oamenii au profitat de ocazie ca sa mai faca niste misto de flat earth-eri. Evident ca adeptii teoriei pamantului plat n-au fost deloc incantati de noile glume. Unii au zis ca toata lansarea n-a fost decat o smecherie care sa ascunda faptul ca profiturile Tesla au scazut enorm; altii spun ca e un plan malefic al Illuminati. Unii sustin ca lansarea a fost generata in intregime pe calculator, pe cand altii spun ca a fost filmata intr-un studio, la fel ca si prima aselenizare. Dar toti flat earth-erii sunt de acord cu o chestie: ca lansarea a fost fake, potrivit Vice.