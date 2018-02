Faze tari: Obama are sase degete la o mana? Detaliul bizar suprins la fostul presedinte; Asta e culmea: profa asta a invatat 35 de limbi straine sa isi poata intelege elevii; S-a facut dentist pentru rechini

Ingheata sangele in tine cand il vezi inotand alaturi de rechinii-tigru, lungi de peste 4 metri si cu o greutate de peste o jumatate de tona! Insa texanul Eli Martinez, 47 de ani, sustine ca e cel mai fericit cand le verifica dantura monstrilor acvatici. Eli Martinez este o legenda vie. De mai bine de 10 ani face mai multe documentare pentru CNN, Discovery si National Geographic. El se scufunda in apele limpezi din golfuletul Tiger Beach, din Bahamas si le face controlul dentar prietenilor sai. Jenn este o femela rechin care s-a atasat de Martinez inca de la inceputul carierei sale, noteaza Click. O problema nerezolvabila de matematica dintr-o scoala din China a surprins internautii prin absurditatea acesteia. Conform IFL Science, problema suna in felul urmator: "daca o nava are la bord 26 de oi si 10 capre, ce varsta are capitanul vasului?". A atras atentia si mai multe raspunsuri precum "varsta capitanului este... nu stiu. Nu pot rezolva asta", "Capitanul trebuie sa aiba cel putin 18 ani pentru ca un minor nu are are voie sa fie capitan pe vas". "Varsta capitanului este 36, pentru ca 26+10 este 36, iar acesta voia sa aiba numarul de animale cat anii sai". "Numarul oilor si a caprelor este irelevant pentru varsta capitanului". Utilizatorii de pe retelele de socializare Weibo si Twitter si-au mai pus si intrebarea cu privire la intentiile scolii primare Nanchong din China care a dat problema elevilor, scrie descopera.ro A fost presedintele Statelor Unite timp de doua mandate, a castigat simpatia a milioane de americani si a altor cetateni ai altor state si si-a incheiat cariera politica in aplauze, dar nimeni nu si-ar fi imaginat ca Barack Obama ar avea sase degete la o mana. Este bizara "descoperire" facuta de ochiul vigilent al internautilor referitor la un portret al fostului presedinte american, dezvelit publicului chiar de catre Obama. Uriasa pictura poate fi admirata in cadrul Galeriei Nationale de Potrete a lui Smithsonian si este intr-adevar un potret pe masura unuia dintre cei mai indragiti politicieni din istoria Americii, relateaza Click Din dorinta de a arata cat sunt de bune masinile pe care le fabrica, producatorii pun automobilele la grele incercari. La fel s-a intamplat si cu Range Rover Sport PHEV care a urcat "doar" 999 de trepte. Range Rover Sport PHEV, SUV-ul hibrid produs de britanic, a urcat pe ￯propriile picioare￯ pana la Poarta Raiului, minunea din Parcul Tianmen, China. Poarta Raiului este o minunatie a naturii care se afla in Parcul Tianmen, la o altitudine de 1.500 de metri si reprezinta cea mai mare gaura erodata a unei pesteri. Pentru a ajunge sus, turistii trebuie sa urce 999 de trepte. Land Rover a pus modelul Range Rover Sport PHEV la grea incercare. Cu chinezul Ho-Pin Tung la volan, un cunoscut pilot, SUV-ul a trebuit sa urce toate cele 999 de trepte care se intind pe o distanta de peste 11 kilometri., potrivit Playtech. Andria Zafirakou,din Londra, Marea Britanie, este fenomenala. Ea a invatat 35 de limbi straine pentru a se putea intelege cu elevii ei. Scoala din comunitatea Alperton la care preda este in topul 10 al celor mai bune scoli din lume. Cand majoritatea elevilor tai sunt odraslele imigrantilor sositi in Regatul Unit, trebuie sa faci ceva pentru a-ti putea face meseria. Andria Zafirakou, de 39 de ani, a devenit celebra la nivel mondial dupa ce toti colegii ei de la Scoala Comunitara Alperton din Brent, Londra, au propus-o pentru o gradatie de merit, informeaza Click.