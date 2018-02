Faze tari: Robotul asta-ti aduce berea de la frigider; Cercetatorii au inventat un nou tip de lumina. La ce ne-ar putea folosi; O femeie din Statele Unite sustine ca s-a trezit cu accent britanic

Satul sa se ridice de pe canapea in timpul meciului si sa isi ia singur o bere din frigider, studentul de la Aviatie Jacob Pierce, din Kentucky, SUA, a creat o bijuterie tehnologica: robotul care il aprovizioneaza cu bere. Micuta masinarie seamana cu robotelul R2D2 din "Razboiul Stelelor" atunci cand e incarcat. Este controlat cu ajutorul unei telecomenzi, are brate suficient de puternice pentru a ridica butoiase de pana la 4 litri de bere din frigider si este creat din piese de masina, scrie Click. . Intr-o dimineata, Michelle Myers din Arizona, Statele Unite, s-a trezit ca vorbeste cu accent britanic, desi femeia in varsta de 45 de ani nu a vizitat niciodata Anglia. Conform cercetatorilor de la Universitatea Texas din Dallas, Myers a suferit de un caz de boala rara, numit "sindromul accentului strain". In afara de infarct si diferite afectiuni cerebrale, sindromul poate fi exacerbat de tulburari psihice, precum schizofrenia. Femeia s-a mai trezit in trecut cu accente irlandeze sau australiene, dar aceste episoade au trecut relativ repede. In acest caz, timp de doi ani, accentul britanic a persistat, potrivit Descopera.ro. . Experimentul de la MIT incepe cu crearea unui "nor" de atomi de rubidiu raciti. Vaporizarea rubidiului cu un laser si pastrarea unor temperaturi extrem de scazute ajuta la crearea unui nor de atomi difuzi. Odata ce un alt laser este folosit pentru a lansa fotoni catre nor, lucrurile devin interesante. Desi era de asteptat ca acestia sa circule prin nor cu viteza luminii, fotonii merg de 100.000 de ori mai incet, iar in loc sa iasa pe cont propriu, acestia ies uniti, fie in grupuri de doi sau de trei. Fotonii grupati ar putea transporta informatie, o calitate importanta pentru calculatoarele cuantice, scrie Playtech. . Cu un telescop instalat in propria curte, un tanar de 17 ani din judetul Galati a descoperit ca intensitatea luminoasa a cinci stele variaza. Ca urmare, Asociatia Americana a Observatorilor de Stele Variabile i-a permis sa le denumeasca el insusi. Le-a botezat cu numele localitatii sale natale. Din cele 40.000 de stele variabile descoperite pana acum, cinci se numesc... Schela. Andrei Stoian s-a folosit de un telescop complet automatizat si controlat numai prin calculator. "Eu de fapt nu am descoperit steaua propriu-zisa, ci variatia stralucirii, din aceasta cauza se numeste stea variabila.", spune acesta, citat de Digi24. What's That Smell? se traduce prin Ce-i mirosul ala?. Acesta este numele unui nou joc la care se pare ca s-a lucrat destul de mult. In noul joc, echipe de prieteni incearca sa identifice mirosuri pe niste carduri construite pe principiul paginilor parfumate din reviste. In mod previzibil, mirosurile variaza de la foarte placute, la unele surprinzator de macabre. Ai de la cateva secunde pana la cateva minute sa identifici mirosul, iar ca experienta finala sa se preteze pentru secolul 21, intregul proces este completat de o aplicatie pentru mobil care tine evidenta punctelor, informeaza Playtech.