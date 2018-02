​Faze tari: I s-a rupt rochia si a patinat cu sanul dezgolit la JO; Furnicile ''paramedici'', primele insecte ce isi salveaza si trateaza camarazii; Cum au incercat doi adolescenti sa intre la cinematograf

nei patinatoare din Franta i s-a rupt rochia la Jocurile Olimpice de iarna. Frantuzoaica Gabriella Papadakis nu va uita niciodata prestatia din programul scurt al probei de dans de la Jocurile Olimpice de iarna. Ea a trait pe viu cosmarul patinatoarelor: rochia i-a cedat in timpul executiei si sanul stang i s-a dezgolit. Nu trecusera decat cateva secunde de la startul programului cuplului Gabriella Papadakis/ Guillaume Cizeron cand frantuzoaicei de origine elena i s-a rupt rochita. Cu un psihic de mare campioana, sportiva in varsta de 22 de ani a continuat exercitiul ca si cum nimic nu s-a intamplat, chiar daca sanul stang nu mai era acoperit de nimic si simtea cum milioane de telespectatori sunt cu ochii atintiti pe ea, scrie Click Megaponera analis, o specie de furnici din Africa subsaharariana, isi cara camarazii inapoi in furnicar dupa fiecare raid pentru a le trata ranile. Dupa fiecare atac asupra coloniilor de termite, furnicile din specia Megaponera analis isi cara inapoi in musuroi ''soldatii'' raniti. Conform National Geographic, ''ingrijitorii'' mentin membrele ranite ale camarazilor intr-o pozitie fixa, folosindu-si mandibula si membrele din fata, apoi ling ranile celorlalte furnici chiar si cate patru minute continuu pentru a se vindeca. "Nu credeam ca furnicile au un mod atat de sofisticat de tratare a celor raniti", a declarat Erik T. Frank, specialist in stiinta furnicilor, citat de site-ul descopera.ro Filmul american Black Panther (Pantera neagra, n.r.) a starnit multa curiozitate in Statele Unite, generand incasari record in primul weekend pe marile ecrane americane. Pelicula a devenit astfel a cincea cea mai profitabila lansare in SUA din toate timpurile. Doi adolescenti din SUA au incercat o metoda din desene animate ca sa intre vada Black Panther, film interzis copiilor sub 13 ani, platind pentru un singur bilet. Dupa cum era de asteptat, metoda lor nu a functionat, dar a starnit hohote de ras si i-a facut cunoscuti in toata lumea. Mashable relateaza ca cei doi au apelat la metoda lui Vincent Adultman, un personaj din animatia Bojack Horseman, inbracandu-se cu un trenci, relateaza Digi 24 O masina plina de biletele de amor, asta a gasit de dimineata un timisorean care si-a parcat masina in fata casei. Imaginea a fost surprinsa de un trecator si postata pe Facebook. Masina unui timisorean a fost acoperit cu post-it-uri roz pe care s-au scris in prealabil mesaje de iubire. A fost gestul prin care doi tineri si-au facut publice sentimentele. Imaginea bolidului decorat a emotionat timisorenii care s-au grabit sa imortalizeze interesanta aparitie. Cei care au admirat asa o dovada de iubire, au avut in general cuvinte de lauda pentru initiativa, precizeaza EVZ O femeie in varsta de 45 de ani din Irlanda de Nord a reusit sa uimeasca o lume intreaga, dupa ce a aparut la tv si ss-a spus povestea. Femeia sustine ca este indragostita de spiritul unui pirat. Mai mult decat atat ea afirma cu tarie ca s-a casatorit cu acesta si ca sunt fericiti impreuna. Cel mai amuzant aspect este faptul ca spiritul piratului de care s-a indragostit femeia seamana izbitor cu actorul Johnny Depp in rolul simpaticului Jack Sparrow, om al marilor. Amanda sustine ca s-au casatorit in largul oceanului. Pentru a se asigura ca alesul inimii sale poate spune jurmamintele, femeie a angajat un medium pe care l-a platit cu o suma frumoasa de bani, conform Click.