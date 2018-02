Faze tari: Rochii sub forma de prezervativ si pantofi cu chipul lui Trump la Saptamana Modei din Londra; Tipul asta e nervos ca primeste incontinuu pizza gratis in mod misterios; China declara razboi show-urilor erotice la inmormantari

Saptamana Modei de la Londra este locul in care marii designeri ai lumii isi prezinta ultimele colectii. Acestia vin de multe ori cu modele care vor inspira moda anului viitor, dar si idei traznite. Edwin Mohney, masteranda la scoala de arta Central Saint Martins (CSM) din Londra, a uimit multimea cu rochii contraceptive, inspirate din prezervative. In timp ce un alt student de la aceeasi scoala a creat pantofi stileto cu chipul lui Donald Trump sau a unor porci. Alti tineri designeri au creat rochia sub forma de cada, in timp ce altii au prezentat palarii sub forma de pui de gaina, informeaza Libertatea. Razboiul impotriva celor care fac striptease la inmormantari dureaza de mult in China. Autoritatile au lansat campanii impotriva spectacolelor obscene inca din 2006, a doua campanie fiind lansata in 2015. Unele comunitati din China rurala ar crede ca participarile in numar mare la inmormantari il onoreaza pe decedat si aduce noroc. Unii experti sunt de parere ca show-urile erotice aduc tribut fertilitatii. "Potrivit unei analize de antropoligie culturala, "obiceiul" isi are originea in venerarea ritualului de reproducere", a spus profesorul Kuang Haiyan, citat de Click. . O femeie din California a dat in judecata doua agentii de stat care se ocupa cu protectia si studiul naturii pentru ca i-au afectat "credibilitatea" in momentul in care au afirmat, ca raspuns la o solicitare a acesteia, ca Bigfoot, celebra creatura din folclorul american, nu exista. In plangerea penala depusa, Akley mai spune ca, prin acest refuz categoric de a recunoaste existenta creaturii mitice, cele doua agentii pun in pericol si siguranta californienilor, deoarece "Bigfoot le poate provoca rani". Femeia sustine ca a vazut creatura de cel putin doua ori, cea mai recenta intalnire cu Bigfoot fiind in 2017, potrivit Digi24. Pentru a descoperi care ar putea fi reactia oamenilor daca vor fi descoperiti extraterestrii, oamenii de stiinta de la Arizona State University au analizat limbajul a 15 articole din mass-media. "Cred ca consensul se apleaca in cealalta directie, ca ceea ce vom gasi - daca gasim ceva - vor fi microbi", a spus profesorul Varnum.Rezultatele au aratat ca raspunsurile oamenilor au fost mai mult pozitive decat negative. Aparent, extraterestrii au fost vazuti ca aducand mai degraba beneficii decat riscuri. "Este putin probabil sa intalnim extraterestri inteligenti, calatori in spatiu, in galaxia noastra, dar exista cateva viitoare misiuni care ar putea detecta semne de bacterii martiene", a spus profesorul Lewis Dartnell, potrivit Playtech. . In ultimele doua saptamani si jumatate, pe Guido Grolle il suna incontinuu magazine de pizza ca sa-l anunte ca are o comanda. Inboxul ii e plin de e-mailuri care il anunta ca pizza e pe drum. Pana acum, au ajuns la el peste o suta de pizze de la diverse pizzerii din Hamburg. Pentru unii oameni, asta ar fi un vis devenit realitate. Dar pentru Grolle e un cosmar-"Ma scoate din sarite, nu reusesc sa lucrez". Nu se stie daca fluxul continuu de pizze e lucrarea vreunui stalker pizzer obsedat sau a unui client nemultumit sau rezultatul unui glitch in sistem pe stilul Black Mirror, relateaza Vice.