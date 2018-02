Faze tari: Asta e cea mai scumpa margarita din lume. Costa cat un apartament; O particula misterioasa detectata deasupra unor insule din Alaska ''nu provine dintr-o sursa naturala''; Ultima moda: sprancene in coada de peste

In functie de numarul de persoane noi cu care interactionezi in fiecare saptamana, ar fi bine sa stii cum scanezi carti de vizita si le transformi in contacte noi adaugate in agenda. Exista multe aplicatii cu care poti salva carti de vizita. Optional, in doar cateva momente, le poti pastra ca poze in galerie, daca iti doresti. Mai exista insa o solutie mult mai desteapta decat atat, iar aceea implica transformarea lor in contacte prin intermediul unei aplicatii de tip OCR. Cei de la Abbyy au o serie de aplicatii elaborate ce profita de un sistem complex pentru recunoasterea optica a caracterelor (OCR - Optical Character Recognition), scrie Playtech. Stilista americana Huda Kattan (34 de ani), makeup artist de top, a lansat o noua moda la sprancene. Arata ca o coada de peste. In ce hal arata, dar sunt ultima fita in materie de sprincene. Huda Kattan, care a devenit deja un mogul al frumusetii, a lansat sprancenele "diavolesti", in forma de coada de peste, scrie ziarul britanic "The Sun". Ati purta asa ceva? Desi sunt asa ciudate, la scurt timp dupa ce faimoasa makeup artist a pus fotografia cu noua moda in materie de sprancene, numeroase fete din intreaga lume si-au si insusit-o. Artista sustine ca nu este nevoie ca sprancenele sa fie rase cu lama pentru a obtine golul dintre linia orizontala si cea inclinata. Ea recomanda doar penseta pentru a crea acest gol si a da noua forma sprancenelor, arata Click. Probabil ati mai vazut fotografii virale de la nuntile rusilor, dar cele care au fost incarcate acum reprezinta o borna in "materie". Nimic din ceea ce stim despre o nunta traditionala nu se regaseste in fotografiile din colajul care a captat atentia lumii. Mirii si miresele se afla intr-o cursa nesfarsita pentru titlul "penibilul/a" evenimentului. Nici invitatii nu raman in urma la acest capitol. Suficient cu explicatiile. Va invitam la petrecere. Vizionare placuta, informeaza EVZ. La o altitudine de 7 kilometri deasupra insulelor Aleutine din Alaska, cercetatorii au descoperit o singura particula radioactiva cu un continut scazut de uraniu. In ciuda radioactivitatii, descoperirea realizata in august 2016 nu a reprezentat un pericol deoarece particula este extrem de mica, insa pana in prezent specialistii au incercat sa observe cum a aparut aceasta in troposfera, informeaza Science Alert. ''Nu este o cantitate semnificativa de deseuri,'' a declarat unul dintre cercetatori, Daniel Murphy, din cadrul National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), potrivit descopera.ro O bijuterie de cocktail, care costa cat un apartament cu doua camere in cartierul Militari. Vorbim despre cea mai scumpa margarita din lume, care poate fi servita intr-un restaurant din Marea Britanie. Un pahar costa 56.400 de euro. Bautura este facuta special pentru Ziua Nationala a Margaritei, care se serbeaza la 22 februarie si se serveste in restaurantul mexican "Cantina Laredo" din Covent Garden, scrie standard.co.uk. Margarita este un cocktail mexican cu tequila, triplu sec sau alt lichior cu aroma de portocale si suc de lamaie sau limeta, deseori servit cu sare pe marginea paharului. Insa acest cocktail servit de "Cantina Laredo" este unul cu totul si cu totul special, relateaza Click.