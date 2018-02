Faze tari: Motivul pentru care oamenii nu au blana ca maimutele; Cazul socant al adolescentului care depune oua ca o pasare; Cea mai mare tumoare pe creier din lume, extirpata de medicii din India

Stramosii nostri ar fi trait langa ape, petrecand mult timp pentru a inota si pescui. Drept argument, teoria spune ca blana nu ne-ar fi fost de folos in apa. Cu toate astea, teoria a fost discreditata de lipsa de dovezi concrete, cum ar fi fosilele. O alta teorie populara este ca, pe parcurs, oamenii si-au pierdut blana pentru a nu atrage pradatorii mici care raspandesc boli, de tipul paduchilor, puricilor si capuselor. Dincolo de prevenirea bolilor, lepadarea parului in exces ar mai fi avut un scop - acela de a semnala potentialilor parteneri ca avem mai putini paraziti si ca suntem mai sanatosi, scrie Playtech. . Directorul scolii, Carys Jones, a declarat ca deoarece pescarusii coborau din aer si ii atacau cu ciocul pe elevi, a fost nevoit sa angajeze doi soimi care sa-i tina la distanta. Acesta a mai adaugat ca pescarusii ii "ingrozea" pe copii. "Deoarece pescarusii sunt o specie protejata, optiunile disponibile pentru a rezolva problema au fost limitate. Cu toate acestea, dupa ce am luat in considerare situatia, am concluzionat ca cea mai buna solutie este sa recrutam serviciile specialistilor", a adaugat consilierul. Vara trecuta, copiii au fost inchisi de mai multe ori in scoala in timpul zilelor infierbantate din cauza atacurilor pescarusilor, potrivit Adevarul. Un adolescent de 14 ani pretinde ca depune oua ca o pasare. Tatal sau sustine ca in doar doi ani, baiatul sau a facut 20 de oua. Medicii au incercat fara succes sa descopere o dovada ca pustiul le face o farsa, iar rezultatul testelor cu raze X este ingrijorator. Doctorii suspecteaza ca ouale au fost introduse voit de baiat sau de parinti in anus, pentru a atrage atentia, dar nu au gasit vreo dovada in acest sens. In acelasi timp, specialistii au fost si curiosi sa vada cum arata continutul acestor oua. Akmal a fost pus de medici in carantina, pentru a fi studiat si a se asigura ca nu este vorba de o cacealma. Inca se crede ca baiatul si-a introdus singur ouale in anus, noteaza C l ick. Chirurgii din orasul indian Mumbai au extirpat o tumoare pe creier de 1,87 kilograme de la un barbat de 31 de ani, aceasta fiind, in opinia specialistilor respectivi, cea mai mare tumoare cerebrala din lume. Operatia, care a durat sapte ore, a avut loc pe 14 februarie la Spitalul Nair. "Tumoarea a fost atat de mare, incat parea ca un alt cap se afla in varful capului pacientului", a declarat prin telefon din Mumbai unul dintre membrii echipei de chirurgi, Srikanth Balasubramaniam. "Am verificat arhiva in care se indica ca recordul anterior a fost dat de extirparea unei tumori cerebrale de 1,4 kilograme, tot la Mumbai", a adaugat el, citat de Digi24. . Nenumarate filme si seriale TV au exploatat o premisa similara: papusile sunt al dracului de creepy. Cu cat arata mai uman - cu ochi de sticla care se misca, par realist sau obrajii usor imbujorati - cu-atat te sperie mai tare. Dar de ce ti se par atat de creepy? La papusi sau alte obiecte cvasi-umane care se descurca mai bine sa imite modul in care arata o fata reala, creierul tau cauta o minte si n-o gaseste. Dar primeste multe dintre aceleasi indicii (ochi, gura, expresii) pe care le-ar primi si de la chipuri cu minte. "Exista semnalele astea care spun creierului nostru ca aceasta chestie e in viata", zice ea. "Dar noi stim ca nu e vie. Si juxtapunerea asta e super infricosatoare.", scrie Vice.