Faze tari: De ce degetele de la maini au dimensiuni diferite; Gascan bisexual, blocat intr-un triunghi amoros, moare la 40 de ani; Tipul asta vrea sa catapulteze rachete in spatiu, ca e mai ieftin decat cum o face NASA

Nu se cunosc exact factorii care au dus la faptul ca avem degete opozabile si de diferite marimi, dar exista mai multe teorii. Consensul este ca mainile oamenilor au ajuns sa arate ca in prezent in urma cu 800.000 de ani. Una din teoriile oamenilor de stiinta care explica diferenta dintre mainile noastre si mainile altor primate este ca noi am avut nevoie de o capacitate de a apuca obiecte mai buna, altfel nu am fi putut construi si manui instrumente si arme. Pe masura ce instrumentele au devenit mai rafinate, mainile noastre au evoluat pana in punctul in care au ajuns sa arate ca in prezent, scrie Playtech. . Un gascan orb, bisexual, pe nume Thomas, a murit luna aceasta in Noua Zeelanda, la varsta de 40 de ani. El a convietuit sase ani intr-un triunghi amoros cu doua lebede, pe care le-a ajutat sa-si creasca zeci de boboci. Cu multi ani in urma, Thomas s-a separat de celelalte gaste dupa ce s-a indragostit iremediabil de un splendid lebadoi negru, pe nume Henry. Cei doi au trait fericiti si netulburati timp de 24 de ani. Dar viata lor de vis a fost data peste cap intr-o zi cand in calea lor a iesit o lebada irezistibila, pe nume Henrietta. Cele doua lebede au format imediat un cuplu, iar gascanul Thomas a decis sa ramana alaturi de noua familie, potrivit Romania Libera. In ultimii ani, SpaceX a dominat industria spatiala comerciala prin pionieratul tehnologiei rachetelor reutilizabile si reducand drastic costul lansarii satelitilor pe orbita. Insa Jonathan Laney, un fondator de start-up-uri profesionist, vrea sa ieftineasca si mai mult calatoriile in spatiu. Care-i planul? Compania vrea sa construiasca o centrifuga uriasa care va capta momentum angular pentru a propulsa incarcaturi in orbita fara niciun fel de carburant. Alternativ, centrifuga ar putea fi folosita pentru a lansa in spatiu mici rachete la altitudini mai mari, de unde ar putea folosi propriile propulsoare pentru a ajunge in orbita, eliminand nevoia de o propulsare initiala intensiva pe baza de carburant, informeaza Vice. Neurologii americani au identificat in creierele soarecilor de laborator ''celulele anxietatii'', o descoperire ce ar putea contribui la realizarea in viitor a unor tratamente pentru persoanele care sufera de astfel de tulburari. Celulele au fost descoperite intr-o structura numita hipocamp, o componenta importanta a creierului uman si din cel al unor vertebrate precum soarecii, ce detine un rol important in definirea starii de dispozitie si formarea memoriei. Cercetatorii au utilizat o tehnica numita optogenetica pentru a controla nivelul de activitate in cadrul celulelor. Ei au descoperit ca stimularea celulelor ii determina pe soareci sa devina mai anxiosi, noteaza Digi24. Un studiu efectuat pe zeci de galaxii, aflate la miliarde de ani lumina de a noastra, a dezvaluit cateva gauri negre care depasesc asteptarile noastre cu privire la cat de mult pot creste acesti monstri. Pentru a estima marimea gaurilor negre, ei au analizat spectrul de raze X care a fost "scuipat" de disc si aspirat de puturile lor de gravitatie. Cercetatorii au corelat aceasta cifra cu luminiozitatea generala a galaxiei din jur, insa aceasta relatie nu este la fel de simpla cum o credeau. Aproximativ 4o% din ele au cantarit 10 miliarde de ori masa Soarelui sau mai mult. In orice caz, acesti monstri sunt imensi. Cercetatorii au propus doua ipoteze. Fie au ajuns sa fie atat de mari dupa ce au tras galaxii din jurul lor. Fie lipseste ceva din cunostintele noastre actuale despre modul in care galaxiile produc gauri negre, scrie Playtech.