Faze tari: Intra zapada in Palatul Parlamentului; Doar apesi pe un buton si ai acasa sot beton; Cercetatorii au creat pielea electronica

Doamnelor, pregatiti-va: barbatul perfect a fost pus in vanzare! Nu da cu aspiratorul, nu duce copiii la scoala si nu gateste, dar in rest le face pe toate. Si pentru numai 15.000 de dolari, orice gospodina poate avea parte de oricate seri romantice doreste. Are 1,82 m inaltime, abdomen sculptat si muschi de fotomodel si nu spune niciodata "nu" cand ii ceri sa iti indeplineasca orice fantezie sexuala. Compania americana Realbotix, cu sediul in San Diego, California, a lansat cu succes modelul "Henry" pe piata jucariilor sexuale. Chiar daca 95% din papusile sexuale sunt "femei", din ce in ce mai multe doamne doresc sa isi achizitioneze un amant perfect, informeaza Click. Acerbofobia - frica de alimente acre. Nu suporti lamaile? Nu vrei nici macar sa te uiti la ele? Potrivit Enciclopediei de fobii, temeri si anxietati probabil ai acerbofobie sau frica de alimente acre. Nu este foarte intalnita si nici periculoasa. Trebuie doar sa eviti tot ceea ce este acru. Ovofobia - frica de oua. Unul dintre personajele care au facut istorie si sufereau de aceasta fobie este Alfred Hitchcock. Potrivit publicatiei The Telegraf aceasta fobie era doar una dintre multele probleme pe care regizorul pe are cu mancarea, relateaza descopera.ro Alesii au avut o surpriza, luni, cand au revenit la munca din circumscriptiile teritoriale. Acestia au fost nevoiti sa tremure in zona salii de plen, dar si in unele birouri, din cauza ferestrelor vechi care in unele locuri au cedat si au lasat sa intre zapada viscolita in interior. Parlamentarii s-au imbracat mai gros si au stat cu hainele groase pe ei, la fel si jurnalistii acreditati pe Parlament. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a recunoscut, luni, dupa sedinta grupului PSD, ca este destul de frig in Parlament, precizeaza Libertatea. Un britanic este demn de Cartea Recordurilor dupa ce si-a tatuat pielea de pe intregul corp. Si-a facut cele mai bizare piercing-uri si si-a vopsit chiar si globurile oculare, dar nu are de gand sa se opreasca aici. Eli Ink (27 de ani) este originar din Brighton si isi tatueaza corpul de mai bine de zice ani. corpul sau se afla intr-un proces de transformare continua, dar el se vede ca o opera de arta vie. A folosit mai multe straturi de cerneala pentru tatuaje pentru a-si schimba efectiv culoarea naturala a pielii de pe fata si de pe restul corpului, conform Click Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o "piele" electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum, suprafata ei creste cu 45% Dispozitivul include microLED-uri care pot afisa si alte informatii. Printre acestea se numara: temperatura corpului sau tensiunea arteriala. Astfel, spre deosebire de alte dispozitive purtabile, pielea electronica nu are nevoie de o aplicatie. Totusi, la nevoie informatiile pot fi sincronizate cu o platforma cloud, anunta descopera.ro.