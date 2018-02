Faze tari: Ce s-a intamplat cu urmasii celor mai malefici oameni din istorie; Stratolaunch, cel mai mare avion din lume, a efectuat primele teste complete la sol; Descoperirea socanta facuta de o britanica in interiorul uniformei fiicei sale: "Am fost dezgustata"

Copiii si nepotii celor mai rai oameni care au trait vreodata sunt adeseori uitati. Reputatia stramosilor lor ii urmareste invariabil. 1. Cel mai mare fiu al lui Saddam Hussein a ajuns un violator si criminal. Uday Hussein ar fi fost mostenitorul de drept al averii tatalui sau. Acest lucru nu s-a mai intamplat, pentru ca Uday l-a ucis valetul si degustatorul lui Saddam, cu un cutit electric, in timpul unei petreceri din 1988. 2. Rudele lui Hitler sunt hotarate sa taie arborele genealogic. De indata ce au aflat de istoricul familiei, fratii Stuart-Houston au facut un pact sa nu faca vreodata copii, pentru ca arborele genealogic al lui Hitler sa se termine cu ei, scrie Playtech. . Doi studenti de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au realizat, in premiera, un pantof de ciocolata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi umplut cu crema, dulceata, praline. Am lucrat cam patru ore, dar cel mai mult ne-a luat sa stabilim toate coordonatele, toti parametrii imprimantei, duza prin care curgea ciocolata. "Am turnat pantoful strat cu strat. Am incercat sa facem floarea de decor a pantofului tot la imprimanta, din martipan, dar nu am reusit si atunci am modelat-o manual", a spus Szabo, informeaza Descopera. De la descoperirile initiale, care au concluzionat ca Luna ascunde o cantitate enorma de apa, cercetatorii de la Institutul de Stiinte Spatiale din Boulder, Colorado, au descoperit ca apa este raspandita pe toata suprafata lunii. Cercetatorii au remarcat ca apa este prezenta mai ales ca OH (o molecula hidroxil reactiva, in loc de H2O) si nu poate fi usor accesata. Deoarece tot mai multe agentii si companii exploreaza posibiltatea de a ajunge din nou pe Luna si de a crea o baza lunara, aceasta apa ar putea fi folosita ca apa potabila sau chiar sa fie transformata in combustibil de racheta, separand hidrogenul si oxigenul, potrivit Playtech. Mama unei fetite de sapte ani din Marea Britanie a avut parte de o surpriza foarte neplacuta, dupa ce a observat ca din unfiroma celei mici venea un miros bizar. Curioasa de unde provenea mirosul ciudat, mama fetitei a decis sa descoase captuseala uniformei, iar ce a descoperit a socat-o profund: un soricel mort. "Am fost de-a dreptul dezgustata cand am gasit soarecele in putrefactie in interiorul fustei. Fiica mea a purtat fusta cu un soarece descompus cusut in interiorul ei", a spus mama, potrivit Click. Stratolaunch a atins o viteza de 40 de noduri sau 74 km/h. Aeronava are o configuratie cu fuselaj dublu si o intindere a aripilor de 117 metri. Conform IBTimes, testele au fost realizate in aeroportul Mojave Air and Space Port. Atunci cand aeronava va fi completa, cele sase motoare vor dubla viteza aeronavei. Stratolaunch este construit pentru a fi o platforma de lansare in aer. La bordul sau se vor afla trei rachete care vor fi lansate din stratosfera. De asemenea, proiectul finantat de cofondatorul Microsoft Paul Allen ar putea reprezenta o varianta ieftina de lansare a satelitilor in spatiu, scrie Descopera.