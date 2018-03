Faze tari: Momentul in care un caine este salvat din stransoarea ucigasa a unui anaconda; ''Curs de exorcizare'', organizat la Vatican; Orasul in care se practica "turism mortuar". Nimeni nu poate fi ingropat aici!

Un nou pas catre viitor: japonezii au creat lumina plutitoare. Inginerii japonezi au creat lumina de dimensiunea unui licurici care pluteste pe undele de ultrasunet, potrivit

play-uri miscatoare la toate genurile de proiectari, inclusiv holograme. A fost numita Luciola pentru asemanarea cu un licurici. Particula levitatoare cantareste 16,2 mg, are un diametru de 3,5 mm si poate emite lumina suficienta pentru a face un text citibil.



De ce iti dau ciupercile halucinogene tripuri atat de intense. In urma unui studiu realizat de biologii de la The Ohio State University si University of Tennessee, ciuperci magice au ajuns sa transmita genele halucinogene drept un mecanism de aparare. Cand insectele consumatoare de fungi incearca sa manance din ciupercile halucinogene, intra intr-un trip care le taie pofta de mancare. Cercetatorii au analizat un grup de ciuperci care produc psilocibina, un compus chimic care duce la stari alterate ale mintii. Ei au ajuns la concluzia ca genele nu au fost mostenite de la un stramos comun, ci pasate direct intre specii distante, relateaza



Momentul in care un caine este salvat din stransoarea ucigasa a unui anaconda; Momentul in care un caine a fost salvat de localnicii unui sat din Brazilia inainte de a fi ucis de un anaconda a fost filmat si a devenit viral in mediul online.Potrivit celui care a distribuit momentul pe retelele de socializare, cainele ar fi disparut de la o ferma din apropiere, iar dupa intense cautari, a fost gasit cand sarpele incerca sa-l transforme intr-o gustare de dupa-amiaza, potrivit Este croitoreasa, are 28 de ani si masoara doar 83 de centimetri. Copiii de 7-8 ani, din vecini, sunt mai inalti cu un cap decat ea, insa Santosh s-a resemnat la gandul ca nu va mai creste niciodata mai mult de atat. Sta toata ziua intr-un atelier de croitorie si coase rochii pentru femeile din sat. Intrebata de jurnalisti daca asteapta un miracol in viata ei, micuta croitoreasa a spus ca isi doreste un sot.

Vaticanul a anuntat de curand ca organizeaza un "curs de exorcizare", motivand ca din ce in ce mai multi oameni sunt posedati. Benigno Palilla, preot sicilian si exorcist, a spus pentru Radio Vatican ca anual in Italia se inregistreaza aproximativ 500.000 de presupuse cazuri de posedare de catre diavol, drept pentru care si cererea de exorcisti s-a triplat.Palilla considera ca sporirea activitatii demonice apare odata cu numarul tot mai mare de oameni care apeleaza la serviciile ghicitorilor si cititorilor in carti de tarot., potrivit Gandul. Longyearbyen este un oras minier, situat pe insula Svalbard, la doar 1.000 km distanta de Polul Nord. Aici, temperatura medie este de -17 grade Celsius, insa recordul negativ este de -46 de grade. Din cauza tempraturilor atat de scazut, solul este pemanent inghetat, iar cadavrele inhumate aici nu se pot descopune, potrivit Click . De aceea, inca din anul 1950 autoritatile au declarat ilegale inhumarile. Prin urmare, cine moare aici trebuie sa fie inmormantat in alta parte sau sa fie incinerat. Din cauza ca nu se pot descompune cadavrele, exista riscul ca ele sa poarte bacterii sau virusuri letale, punand astfel in pericol viata locuitorilor.