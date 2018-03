Faze tari: Tabloidele britanice prevad o criza de cartofi in Regat pentru ca muncitorii romani spun ca e prea frig ca sa-i recolteze; O tanara din Timisoara a intalnit un sarman pe strada si l-a luat acasa. Continuarea e emotionanta; Un tablou de Monet disparut de decenii a fost descoperit la Luvru

Tabloidul britanic The Sun prevesteste o criza de cartofi in magazinele din Regatul Unit din cauza unor muncitori romani care au refuzat sa munceasca pe camp, la recoltarea cartofilor, plangandu-se de frig. Un fermier angajase 75 de romani pentru recoltarea cartofilor, dar numai 15 lucratori au ramas, potrivit Adevarul. Continuarea e emotionanta. Totul s-a intamplat in seara zilei de 27 februarie, dupa ce Anca Gaica a plecat de la serviciu spre casa. Tanara de 27 de ani din Timisoara a luat acasa pe un batran pe care l-a vazut in parcarea unui supermarket, cu hainele ude si murdare. Acesta a mancat, a facut o baie si a dormit in acea noapte in casa tinerei, informeaza Stirile ProTV Un tablou de Claude Monet, care i-a apartinut unui colectionar japonez, considerat disparut de mai multe decenii a fost descoperit la Muzeul Luvru din Paris in 2016 si a fost restituit recent Muzeului national de arta occidentala din Tokyo, a anuntat, marti, institutia nipona, transmite AFP, potrivit Descopera. O decizie controversata a fost luata de directorul Scolii Jo Richardson din capitala britanica. Directorul institutiei, Ges Smith, a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie nici macar sa atinga zapada, din cauza riscurilor prezentate de aceasta. Mai mult decat atat, directorul a incercat sa isi motiveze decizia absurda, scrie Click. Cercetatorii au descoperit dovezi ale celor mai vechi stele din Univers. Folosind o antena radio, echipa a colectat date privind undele radio pana cand, in sfarsit, au gasit ceea ce cautau: o scadere clara in intensitatea CMB. Aceasta scufundare a indicat ca stelele antice au aparut cu aproximativ 180 de milioane de ani dupa Big Bang, potrivit Playtech.