Faze tari: Cercetatorii au descoperit mecanismul cerebral care il face pe supraomul Wim Hof sa reziste la frig; Cum arata, de fapt, Iisus Hristos?; Motivul pentru care politistii pun mana pe masini atunci cand opresc soferi in trafic

Scrierile biblice nu fac nicio referire la aspectul fizic al lui Iisus, dincolo de cele privind hainele sale si ale apostolilor sai, explica Joan Taylor, profesor de Origini ale Crestinismului si Iudaism in cadrul King's College London, in cartea sa "Cum arata Iisus?". "Este atat de uimitor cum nimeni nu a fost foarte interesat de felul in care arata", a declarat Taylor pentru Live Science . Potrivit studiului lui Taylor, in loc sa fie mai inalt decat restul barbatilor din Iudeea, Iisus avea 1,7 metri, o inaltime medie pentru acea vreme. Cei din Iudeea si Egipt aveau in general ochii caprui, parul negru si tenul masliniu, citeaza Gandul Wim Hof a stabilit unele recorduri impresionante in ceea ce priveste rezistenta la frig, o abilitate atribuita unei tehnici dezvoltate chiar de el care presupune meditatie si exercitii de respiratie. Acesta a facut ca temperatura pielii sa ramana relativ invariabila la expunerea la frig, o descoperire pe care cercetatorii au atribuit-o cresterii inervatiei simpatetice si al consumului de glucoza. Metoda i-a permis sa genereze caldura care se disipa la tesutul plamanilor si incalzeste sangele care circula in organ, potrivit Descopera.ro Atunci cand imaginile cu femei imbracate sexy ajung in Orientul Mijlociu, ele trebuie sa treaca pe la asa numitii mutaween. Acolo, ele sunt colorate cu markerul sau, daca e timp si imaginatie, trec prin magia Photoshop-ului. Starbucks a pierdut sirena din logo undeva pe drum. Lady Gaga e acoperita mai bine cu o minge de bowling si dresuri. Mariah Carey primeste o bluza care sa ii acopere umerii, decolteul si buricul., potrivit Playtech.ro. O bloggerita din China a fost arestata de autoritatile locale dupa ce a precizat pe retelele de socializare ca ofera servicii sexuale gratuite. Se pare ca 3000 de persoane s-au adunat in fata hotelului unde era cazata tanara. Miss Ye, in varsta de 19 ani, a fost arestata de catre politistii locali sub suspiciunea ca ar practica prostitutia, conform unui comunicat al autoritatilor, relateaza Daily Mail Incidentul ar fi avut loc in sudul Chinei, in orasul Sanya, potrivit stirileprotv.ro. Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect... politistul pune mana pe masina soferului. Motivul pentru care face acest lucru este pentru ca vrea sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de vehicul si ca a luat legatura cu detinatorul acesteia. In caz de urgente, soferul poate fi gasit mai usor dupa amprentele lasate pe masina, potrivit Mediafax Cele mai multe avioane comerciale zboara la altitudini de peste 10.600 de metri, mai sus decat elicopterele si mai jos decat Concorde. Unul din motivele pentru care altitudinea de zbor este asa mare este ca aerul se rarefiaza mai sus, iar avioanele ajung sa zboare mai rapid si sa consume mai putin combustibil. Doug Morris, capitan la Air Canada, e spus ca regula generala este cu cat mai sus, cu atat mai bine, "pentru ca aerul mai rarefiat impune mai putina rezistenta", potrivit Playtech.ro