Faze tari: Robotul Sophia, primul care a primit cetatenia unui stat, va ajunge si la Bucuresti; Alergia la exercitii fizice exista, dar probabil nu suferi de ea; Acest tip de apartamente sunt construite in doar doua saptamani

Robotul Sophia, primul care a primit cetatenia unui stat, vine la Bucuresti in data de 11 mai, la conferinta de afaceri Brand Minds, care se va desfasura la Sala Palatului. Sophia a devenit cetatean al Arabiei Saudite, dupa ce a primit cetatenia in cadrul unui targ de investitii in tehnologie, desfasurat la finalul lunii octombrie 2017. Intrebata daca robotii pot avea constiinta si daca pot sti ca sunt roboti, Sophia a raspuns: "De unde stii ca tu esti om?", scrie Descopera. Locuinta era cuprinsa de flacari, dupa ce stapana a incercat sa faca focul in soba, dar s-a grabit sa toarne combustibil. Animalul speriat ramasese captiv intr-o camera si a fost scos in ultima clipa de proprietara curajoasa. Nici ea, nici patrupedul nu au patit nimic grav. Din precautie, femeia a fost dusa la spital pentru investigatii suplimentare, conform Stirile ProTV. Alergiile pot aparea sub diferite forme si pot fi declansate de diferiti factori. Astfel, exista o tulburare destul de rara, care face o persoana sa fie alergica la efortul fizic, o afectiune cunoscuta sub numele de Anafilaxie indusa de exercitii (EIA). Anafilaxia afecteaza aproximativ 2% din populatie, iar EIA reprezinta aproximativ 5%-15% din toate cazurile anafilactice. Interesant, dintre acestia, femeile par sa sufere mai mult de aceasta forma, decat barbatii, precizeaza Playtech. Bangalore este considerat un Silicon Valley al Indiei, locul unde mai multe afaceri din domeniul tehnologiei au inflorit. Preturile locuintelor au crescut cu 130% din 2010 pana in prezent, conform datelor Reserve Bank of India. Utilizand metode de constructie traditionale, un bloc se ridica, cel mai rapid, intr-un an si jumatate, dar constructia se poate intinde si pe trei ani. Cei doi au gasit o metoda de a reduce acest timp la doar doua saptamani, scrie Descopera. Un oras din Croatia multumeste fotbalului pentru o explozie a natalitatii. 13.000 de suporteri au sarbatorit strasnic in seara in care echipa locala a castigat campionatul croat. Si, noua luni mai tarziu, s-au nascut cu 50 la suta mai multi bebelusi decat in anul precedent. 21 mai 2017 a fost ziua in care echipa FC Rijeka a castigat Campionatul croat de fotbal, iar suporterii s-au dezlantuit.Petrecerea s-a mutat de pe stadion pe strazi, apoi acasa, in familie, conform Stirile ProTV.