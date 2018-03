Faze tari: Un tip a lesinat intr-un Uber si a platit pentru un drum de 1 600 de dolari prin trei state; Coca-Cola va lansa prima bautura alcoolica din istoria companiei. Unde se va gasi; De ce ai deja vu si care este explicatia stiintifica acceptata;

. Kenny Bachman isi vizitase prietenii din West Virginia si a adormit in Uber dupa o noapte de shoturi si beri. Dar cand s-a trezit, nu era acasa la prietenii lui din West Virginia, ci inca in Uber. Soferul i-a reamintit rapid lui Bachman ce uitase. Se pare ca il chemase la betie si pusese la destinatie adresa lui de acasa, din New Jersey. Cum parcursesera doar doua ore din cinci, Bachman ar fi putut sa-i spuna soferului sa opreasca si sa-l lase acolo, dar era mahmur, asa ca a hotarat sa continue cursa pana acasa, potrivit Vice.com. Este o premiera in istoria de 125 de ani a companiei, care pana acum a produs doar bauturi fara alcool. Bautura va fi lansata experimental in Japonia si va avea o concentratie de alcool intre 3% si 8%. Coca-Cola incearca sa raspunda astfel la specificul pietei nipone, unde sunt foarte populare bauturile acidulate combinate cu un fel de vodca locala numita sochu. Reprezentantii Coca-Cola Japonia sustin ca e putin probabil ca noua bautura cu alcool sa fie exportat si in alte tari si spun ca e vorba doar de un experiment, destinat unui segment specific de consumatori, potrivit ProTv.ro. In urma cu cateva decenii, psihologul american Dean Simonton a venit cu o ipoteza contraintuitiva. Liderii inteligenti sunt mai buni, sigur, dar sa nu fie prea inteligenti. Acum o echipa de cercetatori a observat 379 din 30 de tari diferite in domenii precum retail, banci si tehnologie. Participantilor li s-a facut un test de IQ.In general, cu cat managerii s-au descurcat mai bine la testul lor de IQ, cu atat angajatii i-au evaluat mai bine in termeni de efcienta. Totusi, a existat un punct de cotitura: la managerii cu un IQ de 120 sau mai mare s-a observat o scadere a eficientei, relateaza Descopera.ro. . Avocatii au auzit multe motive neobisnuite de divort, dar cel pentru care o femeie din Egipt s-a separat de sotul sau le intrece pe toate. Recent casatorita, a decis sa divorteze, dupa 40 de zile de mariaj, pentru ca partenerul sau de viata a refuzat sa ii cumpere o shaorma.Femeia a decis sa se desparta de sotul ei, dupa ce a observat ca acesta prezenta un "comportament zgarcit", care iesea la iveala ori de cate ori mergeau la cumparaturi si il ruga sa ii cumpere ceva, oricat de ieftin ar fi fost respectivul produs. "Am avut parte de o casatorie traditionala, l-am cunoscut cu doua luni inainte de nunta si nu am observat niciodata ca este atat de zgarcit", a precizat femeia, potrivit Click.ro. . Sentimentul de deja vu nu este diferit de sentimentul pe care il ai atunci cand prevestesti, in mod aleatoriu, o situatie care urmeaza sa se intample. Cei mai multi dintre noi am experimentat, macar o data, acel sentiment ciudat si brusc. I se spune deja vu si este unul dintre sentimentele ciudate si enigmatice cu care te intalnesti in viata. Pentru deja vu exista multe explicatii. Unele fac referire la lucruri supranaturale ca ai mai vizitat acel loc sau ai mai facut aia intr-o viata anterioara. Altele spun ca ai sentimentul de deja vu pentru ca, cel mai probabil, ai visat acel lucru. Dar explicatia acceptata de majoritatea oamenilor este ca deja vu are de-a face cu memoria. Ca atunci cand ai un cuvant pe varful limbii sau o idee in varful mintii, doar ca nu iti este accesibila in acel moment, potrivit Playtech.ro.