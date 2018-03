Faze tari: Misterul disparitiei Ameliei Earhart a fost elucidat. Scheletul aviatoarei a fost identificat; Airbus pregateste un "auto-copter", masina cu care sa mergi pe cer; Orasul din Romania care isi produce singur curentul electric din gunoi;

Autoritatile locale din orasul Seini, judetul Maramures, au reusit sa asigure curentul electric, pentru iluminatul public din intreaga localitate, construind o instalatie de biogaz. Aceasta transforma deseurile in electricitate, rezolvand totodata si problema poluarii din zona. Un alt beneficiu adus de acest sistem este acela ca va rezolva si una dintre marile probleme din zona ￯ poluarea. Aceasta provine de la fermele zootehnice, deoarece orasul Seini are o lunga traditie in cresterea animalelor, dar este si una dintre cele mai poluate localitati, scrie Gandul. Garnitura tramvaiului de pe linia lui 35 arata ca dupa razboi, dar femeia care-l conduce prin traficul din Bucuresti e mai curajoasa ca soldatii din prima linie. Georgeta are 40 de ani si pe ultimii doi i-a petrecut facand o meserie pe care o asociezi, de obicei, cu o munca a barbatilor. Este una din cele 85 de femei vatman din capitala, adica 10% din totalul angajatilor RATB (mai nou "Societatea de Transporturi Bucuresti" SA) de pe tramvaie, asa ca, daca ai intalnit-o in trafic, te poti considera norocos, precizeaza VICE. Amelia Earhart, prima femeie-pilot care a zburat peste Oceanul Atlantic si asistentul ei, Fred Noonan au disparut, fara urma in anul 1937. Trei ani mai tarziu a fost descoperit un schelet pe insula Nikumaroro, in Pacificul de Sud, la aproximativ 2900 km de Hawaii care, potrivit analizei medicului DW Hoodles apartinea unui barbat. Pe parcursul timpului s-au facut nenumarate speculatii cu privire la disparitia femeii si a copilotului sau. Astfel disparitia celor doi a reprezentat unul dintre cele mai mari mistere din istoria morderna, potrivit Adevarul. O initiativa inedita a prins contur in Cluj, iar Politia Locala va avea de acum la dispozitie doua biciclete electrice personalizate, primite ca donatie. Daca din 2005 pana in prezent, politia locala avea in dotare pe langa masini si doua scutere, din 2017, s-a achizitionat un vehicul de transport de tip segway, electric, cu care politistii locali sa patruleze mai eficient. Primul vehicul a costat 14.000 de lei, urmand ca politia locala sa mai cumpere si altele. Acesta ajunge la maxim 20 de km/h, urmand sa fie dotat cu girofar si claxon. Are o autonomie de 4 ore si se incarca de la prize normale, conform Actual de Cluj. Pop.Up Next este un "auto-copter" dezvoltat de Airbus, Audi si Italdesign. Vehiculul este construit in jurul unui habitaclu ultra-usor cu doua locuri, de marimea celui de la automobilele Smart, pe care Airbus il numeste "capsula de pasageri". Capsula poate fi atasata de "modulul rutier" - un sasiu propulsat de doua motoare electrice cu o putere totala de 60 kW (80 CP) - si poate transporta pasagerii ca un automobil, cu toate ca nu se conduce in mod clasic, ci prin comenzi transmise printr-o interfata de realitate virtuala, relateaza Adevarul. Richardson, un barbat de 39 de ani din West Midlands, a zis ca, de luna trecuta, familia si prietenii au inceput sa-i trimita fotografii cu cutii de Pizza Hut si sa-l intrebe cum a ajuns fata lui pe ele. Initial, a crezut ca e o gluma, dar apoi a primit acelasi mesaj de la alti prieteni. A cautat si el cutiile respective si a vazut ca, intr-adevar, fotografia de pe ele seamana enorm cu el. Pizza Hut Delivery a lansat un comunicat oficial prin care neaga acuzatia lui Richardson. "Toate imaginile de pe cutiile Pizza Hut, inclusiv aceasta, sunt cu angajati ai companiei noastre care si-au dat consimtamantul sa fie fotografiati", scrie VICE.