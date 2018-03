​Faze tari: Situatie neobisnuita la centrul Apple din California. Oamenii intra prin geamuri, ranindu-se; Iata cele mai extreme puncte postale din lume; Publicul este invitat sa urce la bordul primei misiuni ce va atinge Soarele

Tierra del Fuego, Argentina este cel mai sudic punct postal din Americi. De-a lungul timpului a devenit o atractie turistica pentru ca... este Posta de la Capatul Lumii. Sediul postal se afla la capatul unei strazi fara nume de pe Insula Grande de Tierra del Fuego. Cladirea a fost ridicata din bucati de metal, plastic si lemn aduse de ape si a fost imbracata de hartiute mici cu mesaje scrise de turistii care au trecut pe aici, informeaza Click NASA te trimite intr- calatorie catre Soare. Nu fizic, dar cel putin numele tau ar putea ajunge acolo la bordul sondei Parker Solar. Pana pe 27 aprilie NASA isi asteapta calatorii virtuali pentru a procura biletele catre una dintre cele mai fierbinti calatorii. Conform NJHerald, numele vor fi amplasate pe nava Parker Solar Probe (PSP) ce va calatori catre Soare. Odata lansata, vara aceasta, sonda va ajunge la 6 milioane de kilomtri de stea, devenind astfel nava ce va ajunge cel mai aproape de Soare, noteaza descopera.ro. Poate stii ca pana acum cativa ani, canalizarile de la Gara de Nord erau o casa pentru oamenii strazii si seful lor, Bruce Lee de Romania. O constructie cel putin la fel de interesanta, a fost gasita de cei care au facut sapaturi pentru constructia metroului din Roma. Sapaturile le-au adus arheologilor surprize peste surprize. In urma cu doi ani, acestia au descoperit niste baraci militare din secolul al doilea, in timp ce excavau pentru statia Amba Aradam. Lucrurile nu s-au oprit aici deoarece, saptamana trecuta au gasit ramasitele unui dom. Arheologii cred ca acesta a apartinut comandantului postului militar, potrivit Playtech Sediul Apple Park din California este construit intr-o asemenea maniera incat acolo s-au produs accidente neobisnuite, dupa ce unii oameni s-au ranit din cauza geamurilor de sticla ale cladirii, care sunt aproape ... invizibile. Situatia neobisnuita a fost descoperita de presa americana dupa ce San Francisco Chronicles a publicat transcriptul unor apeluri telefonice pe care oamenii le-au dat la numarul 911. Potrivit Newsweek, Parcul Apple din Cupertino, supranumit "nava spatiala", este renumit si pentru faptul ca are un design foarte transparent, arata Stirile ProTv. Bill Handricks, fost puscas marin, da o lectie atat celor tineri, cat si celor varstnici si contrazice orice mit despre precaritatea batranetii. Desi are aproape 70 de ani, Bill ar putea rivaliza cu orice tanar si cu siguranta pe multi ii intrece. In luna aprilie va implini 68 de ani, dar Bill nu este un batranel obisnuit. Are un corp sculptat, cu o masa musculara impresionanta si extrem de tonifiata, la care chiar si cei tineri ar visa. Este originar din Dallas, Texas, si a devenit aproape o vedeta internationala datorita imaginilor si videoclipurilor pe care le publica pe retelele sociale, conform Click.