Faze tari: Tequilla este pe cale de disparitie; Corporatistul care merge la munca pe tocuri de 15 centimetri; Diferenta cruciala dintre creierul tinerilor si al adultilor. 

Producatorii de tequilla din Jalisco, unul dintre cele mai mari centre din Mexic, nu mai au materie prima pentru ca planta de agave este in pericol. In 2011 s-au plantat 18 milioane de agave albastre si acum ar trebui sa fie culese. Cantitatea rezultata ar fi trebuit sa fie suficienta pentru a satisface cererea de anul acesta. Numai ca in in cei 7 ani care au trecut s-au inregistrat mult mai multi producatori si de aceea este nevoie de mai multe agave pentru a produce tequilla, relateaza Descopera.ro ! Cum au reusit, desi n-aveau destui bani Un cuplu proaspat casatorit din Brazilia a decis sa ofere imparta bucuria iubirii si cu alte persoane care isi doreau sa se casatoreasca, dar n-aveau suficienti bani. Marinimosi si bine organizati, cei doi miri au platit pentru inca zece nunti, aducand fericire in viata altor zece cupluri.. Alex si Priscila Fa￯anha, originari din nord-estul Braziliei, au facut un gest extrem de rar intalnit pentru niste cupluri pe care nici macar nu le cunosteau. Cei doi insuratei au selectat cele zece perechi de viitori miri prin intermediul domnisoarelor si cavalerilor de onoare care au fost la nunta lor. I-au intrebat daca se cunosc cu persoane care au o relatie stabila si isi doresc sa se casatoreasca, dar factorul financiar ii impiedica sa faca pasul cel mare, potrivit Click.ro "Ma simt increzator si invincibil" Ashley Maxwell-Lam, un manager de proiect la o importanta banca din orasul australian Sydney, in varsta de 30 de ani, merge la munca purtand tocuri. El spune ca ideea a pornit de la o colega, care l-a inspirat sa poarte pantofi cu toc pentru femei, iar acum se simte "invincibil". Ashley Maxwell-Lam pare un barbat obisnuit, la prima vedere. Merge la munca, intr-un birou din Sydney, imbracat in costum. Cu toate acestea, in cele mai multe zile nu paraseste casa fara sa isi puna in picioare o pereche de pantofi stiletto, relateaza ProTv.ro In China, un baietel de doi ani a reusit sa blocheze iPhone-ul mamei sale pe o perioada de 47 de ani in timp ce viziona niste videoclipuri. La un moment dat, telefonul marca Apple s-a blocat.Tinand cont de faptul ca, la fiecare incercare gresita, timpul de asteptare creste, telefonul a fost blocat pentru o perioada de 25 de milioane de minute (47 de ani)! O problema care poate fi rezolvata prin resetarea completa a dispozitivului, dar care provoaca stergerea totala a datelor existente in iPhone. Aceasta intamplare ar trebui sa-i faca pe parinti sa se gandeasca inainte de a-si lasa dispozitivele electronice pe mainile copiilor lor fara supraveghere, relateaza Descopera.ro Un studiu contrazice o teorie populara despre modul in care functioneaza creierul uman. Aparent, creierul adult s-ar putea sa nu isi poata regenera, in mod natural, rezervele de neuroni. Un studiu contrazice o teorie populara despre modul in care functioneaza creierul uman. Aparent, creierul adult s-ar putea sa nu isi poata regenera, in mod natural, rezervele de neuroni.Asa cum era de asteptat, cercetatorii au descoperit neuroni proaspat formati in mostrele preluate de la fat si nou-nascuti, in special in gyrusul dentar, unde se stie ca are loc neurogeneza la alte mamifere, cum ar fi rozatoarele. Cercetatorii banuiau ca asta se intampla si la oameni, potrivit Playtech.ro