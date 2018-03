Faze tari: Primul oras din Romania care pune in functiune un functionar public virtual. Se va numi Antonia si va functiona 24 de ore; Cum e vremea pe alte planete fata de ce stii pe Pamant; Bebelusii plang diferit in fiecare tara. Cum se diferentiaza plansetul sugarilor 

Functionarul virtual Antonia va avea pentru inceput doua roluri principale - acela de a dirija cererile online ale cetatenilor, in prima faza conform tipului de cerere bifat si invatand in timp parcursul optim pentru fiecare cetatean care interactioneaza cu primaria si acordarea de sprijin cetatenilor, 24 de ore din 24, in interactiunea lor cu primaria, a mentionat Boc. Pentru prima componenta, functionarul virtual se afla in teste si va fi disponibil si operational incepand cu 15 aprilie. A doua componenta implica instalarea unui robot intr-un spatiu al primariei, precizeaza Stirile ProTV. Ne plangem adeseori de clima, dar acest aspect al vietii terestre este extrem de bland prin comparatie cu vremea pe alte planete. Pe alte planete, climatul este, putin spus, ostil. Poate undeva departe, vreun microorganism extraterestru gaseste aceste conditii aspre ceva obisnuit, relateaza Playtech. Bebelusii plang cu accent, oricat de bizar ar suna asta. Copiii sunt influentati de vocea mamei si, implicit, de felul ei de a vorbi, inca dinainte de a se naste. Asa se explica faptul ca plansetul sugarilor din Franta se incheie intr-o nota inalta, in vreme ce al bebelusilor din Germania se termina intr-o nota grava, scrie Libertatea. In viitor, s-ar putea ca porcii sa iti salveze viata. O echipa de cercetatori japonezi sustin ca au dezvoltat niste hibrizi om-porc care promit sa revolutioneze transplanturile umane. Porcii au fost modificati genetic astfel incat organele lor sa poata fi transplantate pe oameni. Acestea sunt primele animale care au fost dezvoltate pentru xenotransplant, in urma caruia organele si tesuturile animalelor sunt transplantate cu succes pe oameni, potrivit Playtech.



Barul londonez The Bletchley, situat pe prestigioasa strada Kings Road, ofera un cocktail decorat cu diamante comestibile, care costa 100 de lire sterline. Bautura este numita "George VI" si include un gin marca Monkey 47, vodca, lichior de zmeura si suc de lamaie, informeaza Rador. Cocktail-ul este presarat cu spuma de mascarpone, ciocolata, diamante comestibile, caramel, frunze si boabe din aur. Bautura este servita cu paine prajita, dulceata, clatite, ciocolata si acadele, scrie Descopera.