Faze tari: Un preot dezvaluie secretul Luminii Sfinte de la Ierusalim: ''Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur"; Un arheolog celebru "fabrica" singur artefactele pe care apoi le prezenta ca pe mari descoperiri; Un tanar si-a facut un selfie langa iubita care il insela, fara ca ea sa-si dea seama

. Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, a afirmat ca Lumina Sfanta este aprinsa de la un felinar cu ulei.Preotul armean a declarat unui jurnalist israelian ca nu exista nimic mistic in Flacara Sfanta. Candele cu focul sacru sunt aprinse de la un felinar cu ulei. ''Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur,'' a declarat Agoian, potrivit descopera.ro O asistenta din Missouri, SUA, simte durerea fizica pe care pacientii sai o au, din cauza unei boli neurologice rare numita sinestezie. Cei care sufera de aceasta boala pot simti emotiile celor din jur, dar si durerea lor fizica. Megan Pohlmann, in varsta de 30 de ani, isi foloseste aceste simturi pentru a-i ajuta pe altii, lucrand ca asistenta medicala. Femeia s-a nascut cu MTS (Mirror- Touch Synesthesia), afectiune transmisa genetic, pe care o au si mama si sora ei, potrivit Digi24.ro. . De ziua Maghiarilor de Pretutindeni, Primaria Sfantu Gheorghe a impodobit orasul cu drapelul Italiei. La fel ca cel al Ungariei, steagul italian este alcatuit din culorile rosu, alb, verde, insa cel al Ungariei are dungile orizontale, in timp ce drapelul italienilor are dungile amplasate vertical. Eroarea a fost observata repede pe retelele de socializare, insa primarul a ramas ferm pe pozitii. "Sunt panglici", au sustinut reprezentantii Primariei, care, de fapt, incearca astfel sa iasa din alta problema generata de respectivele steaguri, respectiv faptul ca Prefectura Covasna ceruse Primariei Sfantu Gheorghe sa amplaseze steaguri ale Romaniei langa cele ale Ungariei, potrivit Adevarul.ro Mariano, in varsta de 20 de ani, s-a trezit la aceeasi petrecere cu iubita lui, dar a avut un soc cand a observat ca aceasta flirta cu un alt barbat. Noul cuplu era cu siguranta prea ocupat sa remarce prezenta lui Mariano la petrecere, asa ca acesta s-a asezat pe canapea langa ei si si-a facut un selfie. In spatele lui apare iubita acestuia in bratele altui barbat, sarutandu-se. Barbatul a distribuit imediat fotografia in mediul online cu mesajul: "Iubita mea (acum fosta) nu si-a dat seama ca am venit amandoi la aceeasi petrecere", potrivit Stirileprotv.ro Arheologul James Mellaart, celebru pentru descoperirea unei uluitoare culturi neolitice in Turcia, denumite Catalhoyuk, care are o vechime estimata la 9.000 de ani, isi fabrica singur dovezile arheologice care sa-i sustina ipotezele, conform unui material publicat de Live Science. James Mellaart, care a murit in 2012, a fabricat singur o parte dintre decoratiunile murale "antice" pe care apoi le "descoperea" in situl de la Catalhoyuk. De asemenea, el a falsificat documentele prin care erau catalogate inscriptiile descoperite la Beykoy, un sat din Turcia, conform geoarheologului Eberhard Zangger, presedintele Fundatiei Luwian Studies, potrivit agerpres.ro