O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat "un ajutor suplimentar" unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua.Momentul in care tanara se apleaca peste tejghea si marunteste mancarea din farfuria barbatului a fost imortalizat de o femeie care statea in spatele lui Charpentier, pe numele ei Laura Wolf, scrie Agerpres