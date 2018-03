VIDEO O pisica a intrat pe gazon in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din LC

O pisica a intrat pe gazon, miercuri seara, in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.



Pisica a ajuns la coltul terenului in minutul 51. Arbitrul Michael Oliver a oprit jocul pentru aproximativ un minut, partida reluandu-se dupa ce felina a fost indepartata.

Formatia Bayern Munchen a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Besiktas, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si s-a calificat in sferturile competitiei.

In tur, scorul a fost 5-0 pentru Bayern.

Golurile invinngatorilor au fost marcate de Alcantara '18, Gonul '46 (autogol) si Wagner '84. Pentru Besiktas a inscris Vagner Love, in minutul 59.