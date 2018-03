Faze tari: Fetita de 9 ani, din Vaslui, olimpica la limba rusa, desi nu studiaza disciplina la scoala; Autocarele electrice ajung pe sosele: unde te poti plimba cu unul; China sustine ca a creat un ''super-material'' invizibil

Elena Jidanasu, de 9 ani, din Barlad, eleva in clasa a II-a, a obtinut premiul intai la Olimpiada de Limba Rusa, desi nu studiaza limba la scoala si nici nu provine dintr-o familie in care sa se vorbeasca ruseste. Fetita este pasionata de limbi straine, pe langa rusa studiind engleza si franceza. A decis sa invete rusa acum aproape 2 ani, cand a fost la Chisinau la un concurs de karate, unde a auzit vorbindu-se limba in jurul ei, conform Stirile ProTV. Viitorul transportului este electric. Astfel, FlixBus, cel mai mare furnizor de mobilitate pe distante lungi din Europa, testeaza primele autocare electrice din lume. Etapa de testare a trecut cu brio. Astfel, din aprilie, primul autocar electric FlixBus va incepe sa circule pe ruta Paris-Amiens, Franta. Asa cum te-ai astepta, Romania nu este inca pe lista lor. Urmatorul autocar electric este asteptat in Germania din vara. Lui ii revine traseul dintre Hessa si Baden-Wurttemberg, scrie Playtech. Neymar a fost aspru criticat pe retelele de socializare pentru un "omagiu" adus de fotbalist fizicianului Stephen Hawking. Starul PSG a publicat o fotografie cu el intr-un scaun cu rotile, el fiind accidentat la un picior. Alaturi de poza, fotbalistul a postat un citat de-al lui Stepthen Hawking, astrofizicianul, in varsta de 76 de ani care a murit miercuri, relateaza DIGI24. Te-ai intrebat vreodata ce le atrage pe femei la criminali? Charles Salvador, cunoscut si ca Charles Bronson, e probabil cel mai cunoscut musafir al inchisorilor Marii Britanii. Dar pentru sotia sa, Paula, interesul comun in arta e lucrul care-l defineste cel mai bine pe criminalul jucat de Tom Hardy, informeaza VICE. Agentia media din China sustine ca a creat o linie de productie a unui ''super material'' care poate realiza lucruri imposibile. Pana in prezent, fabrica din Shenzhen a realizat diferite tipuri de materiale, inclusiv unele care fac la un anumit nivel obiectele invizibile. Desi agentia nu a explicat cum va fi utilizat ''metamaterialul'' invizibil, conform portalului de stiri Sina ar putea fi utilizat pentru avioanele de razboi J-20, scrie Descopera.