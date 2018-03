Faze tari: A taiat masina vecinului cu flexul ca sa aiba loc sa intre in parcare; Vrea sa fie omorat ca sa i se conserve creierul; Un grup de medici a gasit o utilizare surprinzatoare pentru smartphone-urile vechi: interventiile chirurgicale pe creier

. Idee ingenioasa a unui sofer rus, care s-a saturat sa isi gaseasca locul de parcare blocat. Suparat ca in fiecare zi isi gasea locul blocat de un "Jiguli" parcat pe doua locuri, omul a luat un flex si a taiat o bucata din masina. A pus apoi ferastraul la loc in masina, apoi a parcat calm. Scena a fost filmata in Moscova de martorii oculari, care au postat pe Facebook imaginile, devenite rapid virale.Un vecin a cerut explicatii, iar soferul nervos a spus ca e satul sa gaseasca tot timpul masina parcata pe locul sau. Multi dintre cei care au vazut clipul au sugerat insa ca ar fi vorba de o inscenare si ca ambele masini i-ar apartine aceleiasi persoane, care pur si simplu a vrut sa realizeze un viral, potrivit stirileprotv.ro. Miliardarul Sam Altman, de 32 de ani, socheaza lumea. El a platit recent 10.000 $ ca sa fie ucis pentru ca intreg continutul creierului lui sa fie conservat. Aceasta este cea mai mare dorinta al unuia dintre cei mai bogati oameni din lume. Altman se numara printre alti 25 de oameni care au dat bani firmei Nectome care promite ca va asigura nemurirea creierului lor.Pentru asta, insa, ei vor trebui mai intai sa moara. Vor fi conectati la o masinarie care le va injecta substante chimice in creier ca sa-l conserve. Asta inseamna practic o sinucidere asistata de cei care zic ca le vor pastra creierul pentru ca tot continutul acestuia sa fie inregistrat candva pe computer, potrivit Click.ro Mispicerados.com propune peste 12 000 de locuri in care ti-o poti trage in afara confortului casei tale. In 2009, Josean, 43 de ani, a lansat site-ul Mispicaderos ca sa ajute cuplurile spaniole sa gaseasca picaderos prin incurajarea oamenilor sa impartaseasca locurile lor preferate si sa le dea note. De atunci, a strans 12 000 de picaderos in toata Spania. Site-ul le permite utilizatorilor sa caute dupa locatie, orientare sexuala, intimitate, mijloc de transport catre zona si marimea locului. Site-ul ofera tot felul de optiuni, de la parcari izolate la toalete din mall-uri si hoteluri ieftine care organizeaza petreceri sexuale. Dupa ce ne-a cerut sa folosim un pseudonim, Josean mi-a povestit totul despre misiunea lui si despre cum prietenii au impresia ca e vreun expert sexual, potrivit Vice.com O echipa de chirurgi din Brazilia a inceput sa ataseze vechi modele de iPhone la echipamentul chirurgical pentru a inlocui camerele mari si scumpe si monitoarele care sunt folosite in mod normal. Smartphone-urile au facut metodele chirurgicale "minim invazive" mai ieftine, mai eficiente si mai usor de invatat pentru viitorii chirurgi. Metoda poate fi aplicata si in tarile in care infrastructura nu poate sustine echipament medical costisitor.In cadrul studiului, autorii au montat iPhone-urile (modelele 4, 5 si 6) pe endoscopuri cu ajutorul unui adaptor special. Au efectuat acest tip de procedura pe 42 de pacienti. Noua (vechea) tehnologie le-a permis medicilor sa fie concentrati pe pacienti, uitandu-se la ecranul telefonului si nu la un monitor. Folosind Wi-Fi-ul din dotarea smartphone-urilor, chirurgii au transmis live imaginile pe care membrii echipei le puteau privi din afara salonului de operatie, potrivit descopera.ro . O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-si aleaga o rochie de seara. Syd a vrut sa-i trimita imaginea iubitului ei, dar a gresit numarul, trimitand mesajul unui necunoscut.Imaginea a ajuns la Tony Wood, un agentul imobiliar din Tennessee, tata a sase copii. Barbatul a decis sa-i raspunda femeii, compunand un mesaj alaturi de copiii lui. "Cred ca acest mesaj a fost destinat altei persoane. Sotia mea nu este acasa, asa ca nu pot sa ii cer parerea ei, dar eu si copiii credem ca arati uimitor in rochie! In mod cert ar trebui sa o alegi pe asta!", i-a scris barbatul. Mesajul de incurajare a fost acompaniat de o fotografie cu copiii lui Tony, potrivit Libertatea.ro.